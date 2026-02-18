Cavit Arı: AKP geldiğinden beri ülkenin ne kadar doğal mirası, değeri var ise saldırı altında

TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin birinci bölümü üzerine görüşmeler tamamlandı. Teklifin birinci bölümü üzerine söz alan CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, teklif sunulurken AKP'li bir milletvekilinin bu kanun teklifiyle amaçlarının "doğal mirası korumak" olduğunu hatırlatarak, "Şimdi, bunun neresine inanalım?” diye sordu. Arı, “Önce, onu ben size soruyorum çünkü AKP iktidarı geldiğinden bu tarafa ülkenin ne kadar doğal mirası, değeri var ise her geçen gün saldırı altında; sit alanlarımız yok edilmekte, tahrip edilmekte, milli parklara farklı şekillerde yapılar yapılmakta, tarihi eserler restorasyon adıyla yok edilmekte yani kısacası tüm değerleri yok ediyorsunuz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin tümü üzerindeki siyasi parti grupları adına yapılan konuşmalar tamamlanmasının ardından kanun teklifinin birinci bölümü üzerine görüşmelere geçildi.

ARI: TÜM DEĞERLERİ YOK EDİYORSUNUZ

TBMM Başkanvekili Adan, Kanun Teklifi’nin birinci bölümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından iki dakika ara verdi. Adan, aranın ardından Genel Kurul'daki kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için yarın saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.