Cavit Arı kimdir? CHP Milletvekili Cavit Arı’nın kariyeri ve siyasi hayatı
Cavit Arı kimdir sorusu CHP Milletvekili Cavit Arı’nın kariyeri ve siyasi hayatı hakkında bilgi almak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte, CHP 28. Dönem Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Cavit Arı’nın kariyeri ve siyasi hayatı!
Cavit Arı kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Cavit Arı’nın kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Cavit Arı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Cavit Arı’nın kariyeri ve siyasi hayatı!
CAVİT ARI KİMDİR?
Cavit Arı, 14 Haziran 1968’de Antalya’da doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Cavit Arı evli ve iki çocuk babasıdır. Arı 27. ve 28 dönem CHP Antalya Milletvekilidir.
CAVİT ARI’NIN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI
Cavit Arı’nın kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde:
- 1992 yılından itibaren Antalya Barosu’na kayıtlı serbest avukatlık yapmaya başladı.
- 2002-2004 yıllarında Antalya Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.
- 2004-2006 yılları arasında Antalya Barosu Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.
- 2006-2018 yılları arasında Antalya Barosu’nun Türkiye Barolar Birliği Delegesi olarak görev yaptı.
- 2003 yılından itibaren CHP Antalya İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve Antalya İl Disiplin Kurulu Başkanlığı yaptı.
- 2009-2014 yıllarında Antalya İl Genel Meclisi Başkanı olarak görev aldı.
- Ekim 2014 - Şubat 2015 tarihleri arasında CHP Antalya İl Başkanı olarak görev yaptı.
- Haziran ve Kasım 2015 genel seçimlerinde CHP Antalya 12. sıra milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi.
- 2018 ve 2023 genel seçimlerinde CHP’den Antalya Milletvekili seçildi.
- Bolu'daki otel yangınını araştırmak üzere kurulan Meclis Araştırması Komisyonu üyesi