Cavit Arı kimdir? CHP Milletvekili Cavit Arı’nın kariyeri ve siyasi hayatı

Cavit Arı kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Cavit Arı’nın kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Cavit Arı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Cavit Arı’nın kariyeri ve siyasi hayatı!

CAVİT ARI KİMDİR?

Cavit Arı, 14 Haziran 1968’de Antalya’da doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Cavit Arı evli ve iki çocuk babasıdır. Arı 27. ve 28 dönem CHP Antalya Milletvekilidir.

CAVİT ARI’NIN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI

Cavit Arı’nın kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde: