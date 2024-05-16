Çay alım fiyatı için iktidara yeni çağrı

Ekonomi Servisi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaş çay alım fiyatını kilogram başına 17 TL, destekleme fiyatını 2 TL olarak açılması üreticilerin sert tepkisine neden oldu. Tepkilere yanıt veren Bakan İbrahim Yumaklı, çay alım fiyatını savunurken, "Maliyetlere göre hazırlanmış, makul bir alım fiyatı" dedi. Bakanın açıklamalarına maliyet hesabıyla yanıt veren Çiftçiler Sendikası (ÇİFTÇİ-SEN), fiyatın yeniden belirlenmesi için çağrı yaptı.

ÇİFTÇİ-SEN'den yapılan açıklamada, iki milyona yakın insanın geçimini çay üretiminden sağladıkları hatırlatıldı. Açıklamada şöyle denildi: "Çay fiyatlarının maliyet fiyatının altında belirlenmesi küçük üreticileri çay üretiminden vaz geçmelerini, yılmalarını sağlamak şirketleşmenin önünü açmak içindir. Fiyat birçok bölgede çayın kilogram maliyet fiyatını bile karşılamamaktadır. Bir kilo yaş çayın ortalama maliyeti de 16,99 TL civarındadır. Ancak bölgeden bölgeye değişen üretim maliyeti 19 TL’ye kadar çıkabilmektedir. Çay alım fiyatı maliyet+kâr+insanca yaşam payı eklendiğinde en az 27 TL olmalıdır."

BİR BARDAK ÇAY 38 TL

Çay alım fiyatının yeniden belirlenmesi için çağrıda bulunan ÇİFTÇİ-SEN, "Üreticilerin taleplerini karşılayacak ve üreticilerin söz sahibi olacağı bir Çay Kanunu çıkartılmalıdır" önerisinde bulundu. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çay üreticilerinin tepkisini Meclis gündemine taşıdı. Gürer, TBMM’de yaptığı konuşmada, "Bir bardak çay kafede 38 lira. Yaş çayın kilosu 17 lira. Üreticiye yazık değil mi?" diyerek çay fiyatlarına tepki gösterdi.