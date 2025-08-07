Çay bahçeleri maden tehdidinde

Haber Merkezi

Giresun Bulancak’ta fındık bahçelerinin de bulunduğu alanlar için 7 ayrı noktada maden arama sondaj çalışmaları yapabilmesi için ‘‘ÇED gerekli değil’’ kararı verilmesi endişeleri artırdı. Karabük’ten, Bolu’ya Giresun’dan Rize’ye Karadeniz’de artan vahşi madencilik faaliyetlerinin artması üzerine halk 9 Ağustos Cumartesi günü “Madene verecek toprağımız, deremiz, ormanımız, canımız, yok” diyerek Hopa’da bir araya gelecek.

TARIM ALANLARI TEHLİKEDE

Vahşi madenciliğin doğaya ve yaşam alanlarına verdiği tahribatların boyutlarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Bunlara son olarak Giresun’un Bulancak ilçesi eklendi. İlçede 2 ayrı şirkete maden arama sondaj çalışmaları için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ‘‘ÇED gerekli değil’’ kararı verdi.

MA’nın haberine göre, bu sondajların ilki Bulancak ilçesi Bayındır ve Tokmadin Köyü ile Kovanlık Beldesi Sofulu Mahallesi sınırlarında Techno Feed Pazarlama adlı şirket tarafından yapılacağı öne sürüldü. Ruhsat alanı içerisinde 3 noktada sondaj yapılmasının planlandığı kaydedildi. Sondaj çalışmalarının yapılacağı alan Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-Artvin Çevre Düzeni Planı’na göre “Tarım arazisi”, “Orman alanı”, “Çayır-mera” ve “akarsu” olarak belirlenirken, hepsinin tapulu şahıs arazileri olduğu kaydedildi.

Yine sahaya en yakın yerleşim yerinin de proje alanının 3 numaralı sondaj noktasından 95 metre uzaklıkta olduğu belirtildi. Bulancak ilçesi Tandır Köyü ve Kovanlık Beldesi Ahurlu Mahallesi sınırlarında Akan Madencilik isimli şirket tarafından yapılmak istendiği iddia edilen sondaj çalışmaları için de aynı karar verildiği, 4 noktada sondaj çalışmasının yapılmacağı kaydedildi. Sondaj yapılacak alanların ikisi için Tarım ve Orman Bakanlığı Giresun Orman Bölge Müdürlüğü olumsuz görüş verdiği, müdürlüğün 19 Mart 2025’teki görüşünde; sondaj çalışması için belirlenen iki alanın Bulancak Orman İşletme Müdürlüğü Ambardağı Orman İşletme Şefliği tarafından ağaçlandırma alanı olarak belirlendiği bunun için bölgede sondajın uygun olmadığı belirtildi. Ancak müdürlük 23 Haziran 2025 tarihli yazısında izin alınması halinde maden arama faaliyeti için bir sakınca olmadığını kaydetti.

∗∗∗

KARADENİZ HALKI DİRENİŞTE

Yaşam savunucuları, “Madene verecek toprağımız, deremiz, ormanımız, canımız yok" diyerek Kemal Paşa Halk Festivali kapsamında 9 Ağustos Cumartesi günü Hopa’da bir araya gelecek. Karadeniz’in uzun süredir maden şirketlerin radarında olduğuna dikkat çeken yaşam savunucuları ‘‘Doğu Karadeniz’de 7 şehrin %85’’i madenlere ruhsatlı! Gümüşhane’nin neredeyse tamamı! Yıkıma karşı Karadeniz halkı direnişte" dedi.