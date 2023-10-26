Çay bahçesinde yuvarlanarak yaralanan vatandaş kurtarıldı

Rize’de çay bahçesinde yuvarlanarak yaralanan vatandaş AFAD ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yaralandı.

Olay Çayeli ilçesi Küçükcaferpaşa mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çay bahçesinde çalışan bir vatandaş yuvarlandı. Yuvarlandığı yerde mahsur kalan vatandaşın kurtarılması için AFAD ekiplerine ihbarda bulunuldu.

İhbarın ardından olay yerine giden ekipler mahsur kalan vatandaşı kurtarmak için çalışma başlattı. Çalışmaların ardından mahsur kalan vatandaş kurtarıldı.

Yaralanan şahıs sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.