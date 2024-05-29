Çay fabrikası köyü zehirliyor

Rize Pazar’daki Kocaköprü Mahallesi’nde bulunan fabrika çevreyi kirletiyor. Köylüler fabrikadan çıkan gaz ile kömür tozunun çevreyi ve insanları zehirlediğini söyledi.

Kayhan AYHAN

Rize'nin Pazar İlçesi Hemşin yolu üzerinde bulanan Kocaköprü Mahallesi'ndeki yurttaşlar çay fabrikasından şikâyetçi. Köylüler fabrika bacasından kontrolsüz ve yoğun bir şekilde sürekli çıkan zehirli gaz, duman ve kömür tozlarının çevreyi kirlettiğini söyledi.

Zafer Mahallesi halkı ve Muhtarlığı konuyu yetkililere bildirerek önlem alınmasını istedi. Kaymakamlığa verilen dilekçede, "Fabrika bacasından kontrolsüz ve yoğun bir şekilde sürekli çıkan zehirli ve kanserojen gaz, duman ve kömür tozları coğrafyamızda bulunan akarsular, endemik bitkiler, canlılar, hayvanlar (özellikle bal arıları), sebze ve meyve, başta küçük çocuklar olmak üzere yörede yaşayan tüm insanların yaşamlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Havaya yayılan bu gazlar nem ve yağmurla asit ve diğer zararlı maddeler olarak yere temas ettiğinde tüm canlı türlerinin yaşamını tehlikeye atmaktadır. Bu durum yaşamın temelini oluşturan mikro organizmalardan başlayarak tüm ekosistemi de tehlikeye atmaktadır" denildi.

Bölgenin kuşların geçiş güzergahı da olduğunu belirten yöre halkı, bu tehlikeli durumun Anadolu coğrafyasının birçok yerine göçmen kuşlar tarafından dağıtıldığını da dikkat çekti.

KANSER TEHLİKESİ

İnsanların artık penceresini açamaz hale geldiğini belirten Zafer Mahallesi Muhtarı Ersel Canca, "Bahçeden kopardığımız sebze ve meyveler bu duman ve kömür tozu nedeniyle katran içinde kalıyor. Bölgemiz ve mahallemizin insanlarında başta kanser hastalıkları olmak üzere, astım ve cilt hastalıklarının arttığı, akciğer rahatsızlarının hat safhaya çıktığı, bitkilerin verimsiz, meyvelerin ve sebzelerin üzerinde siyah katran lekeleri nedeni ile canlılara etkisi bilinmez hale gelmiştir. Toprağın ve yer altı sularının durumu meçhul olup, yörenin geleneksel endemik meyvelerinin (kiraz, demir elması, ğaçaçuri armudi, sarı armut, mandalina, portakal, limon) gibi bitkiler yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmışlardır. Hatta daha da önemlisi ülkemizin her kesimi tarafından tüketilmekte olan çayın ne kadar kirlendiğinin ve ne tür sağlık sorunlarına sebep olacağı şu anda bilinmemektedir" ifadelerini kullandı.

BAŞVURULAR SONUÇSUZ

Fabrikanın yaydığı baca gazlarının filtre edilerek atmosfere salınmasını isteyen Canca, "Bölgedeki ekosisteme zarar vermeden faaliyet göstermesini istiyoruz. Filtresiz ve kontrolsüz bir şekilde uzun zamandan beri atmosfere salınan bu gaz ve tozların başta mahallemiz olan Zafer Mahallesi, civar mahalle ve köyler ile ilçemiz Pazar ve tüm bölgemizin ekosistemini ve insan yaşamını tehdit etmeye devam etmektedir. İnsan sağlığını hiçe sayan bu durum temiz enerji kullanılarak ortadan kaldırabilecekken fabrika maalesef her çay sezonu olduğu gibi 2024 yılı çay sezonunda da tehlikelerle faaliyetine devam etmektedir. Daha önce ilgili tüm birimlere (Cimer’e, kaymakamlığa, valiliğe ve çevre il sağlık müdürlüğüne) rapor edilmiş olmasına rağmen herhangi bir sonuç alınamamıştır. Yöre ve bölge insanının anayasal yaşam hakkını tehdit eden bu durumun ortadan kaldırılması için gereğini arz ederiz" diye konuştu.