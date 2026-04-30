Çay fiyatını özeller belirleyemez!

Haber Merkezi

Doğu Karadeniz bölgesinde çay hasat sezonu yaklaşırken üreticiler yaş çay taban fiyatının açıklanmasını bekliyor. Artan girdi maliyetleri ve enflasyon baskısı altında yeni sezona hazırlanan üreticiler, emeğinin karşılığını alabileceği bir fiyat beklentisini dile getiriyor.

Hopa-Kemalpaşa Ziraat Odası bir kilo yaş çayın üretim maliyetini 41,66 TL olarak hesaplarken Rize Ticaret Borsası Başkanı ve Orçay’ın sahibi Mehmet Erdoğan, yaş çay taban fiyatının 34-35 TL olması ve destekleme primlerinin geri gelmesini talep etti.

Erdoğan, "Sanayicinin kaliteli kuru çay üretmesi ve tüketicinin nitelikli ürüne ulaşması için hasat kalitesinden asla taviz verilmemelidir. Bu kalite standardı sağlandığı takdirde, üreticimizi enflasyona ezdirmeyecek yaş çay taban fiyatının kilogram başına 34-35 TL olarak belirlenmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. Çay tarımında destekleme primlerinin hayati bir regülasyon aracı olduğunun altını çizen Erdoğan, geçen yıl bu uygulamaya ara verilmesinin piyasada dengesizlikler

yarattığını belirtti.

34-35 LİRA İHANETTİR

Hopa Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Olcay Muti, "34-35 lira ihanet bedelidir. Çay üreticilerine ihanettir, çiftçiye ihanettir. Biz çay üreticileri ve ziraat odaları olarak diyoruz ki çay üreticilerinin alın terinin karşılığı 41 liradır" dedi. Çay sezonunun yaklaştığını ve çay üreticilerinin sorunlarının arttığını belirten Muti, şöyle konuştu: "Yaptığımız kalem hesaplamaları sonucunda ortaya çıkan bir rakam var: 41 lira 66 kuruş. Artı 5 lira da destekleme istiyoruz. Maliyet talebi tek tek elimizde. Emeğimizin karşılığı olan maliyet talebidir bu. Merak ediyorum, Rize Ticaret Borsası’nın hesabı nasıl bir şey? Çay üreticilerinin emeğini, alın terini tüccarlar belirleyemez. Çay fiyatını ticaret borsaları belirleyemez. Maliyet ortada. Bir yılda bütün maliyet kalemlerine, yakıta, enerjiye, gübreye gelen zam oranı belli. Enflasyonu zaten hiç konuşmuyoruz. Enflasyon altında ezilmişiz zaten çiftçiler olarak, üreticiler olarak. Dolayısıyla çay üreticilerinin alın terini devlet belirler, çay üreticilerinin kendisi belirler. Benim alın terimi, kasasını parayla dolduran Rize Ticaret Borsası’nın yöneticileri, özel sektör belirleyemez. Özel sektörün ve Rize Ticaret Borsası’nın belirlediği çay fiyatını kabul etmiyoruz. 34 lira, 35 lira ihanet bedelidir. Çay üreticilerine ihanettir, çiftçiye ihanettir. Biz çay üreticileri ve ziraat odaları olarak diyoruz ki çay üreticilerinin alın terinin karşılığı 41 liradır. 41 liranın altında fiyat belirlemek, patronların avuçlarına para doldurmak demektir. Patronların kazanması demektir. Özel sektörün kazanması demektir. Özel sektör kazanacak, çay üreticileri kaybedecek. Rize Ticaret Borsası'nın belirlemiş olduğu fiyatı kabul etmiyoruz. Bu fiyat ihanet fiyatıdır diyoruz. Çay üreticilerini yok sayanları da biz çay üreticileri yok sayacağız."