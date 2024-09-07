Çay fiyatlarına zam

Yüksek enflasyon verileri gıda fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Dündar son açıklamasında, bugünden geçerli olmak üzere ÇAYKUR'un çay fiyatlarına zam yaptığını duyurdu.

7 EYLÜL 2024 TARİHİ İTİBARİYLE ÇAYKUR ÇAY GRUBUNA %18 #ZamGeldi pic.twitter.com/EuweQDgW89 — EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) September 7, 2024

"ÇAYKUR GRUBUNA YÜZDE 18 ZAM"

Sosyal medya hesabından (X) paylaşım yapan Dündar, şu ifadelere yer verdi:

"7 Eylül 2024 tarihi itibariyle ÇAYKUR çay grubuna yüzde 18 zam geldi."