Çay fiyatlarına zam
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, ÇAYKUR'un çay fiyatlarına zam yaptığını duyurdu.
Yüksek enflasyon verileri gıda fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Dündar son açıklamasında, bugünden geçerli olmak üzere ÇAYKUR'un çay fiyatlarına zam yaptığını duyurdu.
7 EYLÜL 2024 TARİHİ İTİBARİYLE ÇAYKUR ÇAY GRUBUNA %18 #ZamGeldi pic.twitter.com/EuweQDgW89— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) September 7, 2024
"ÇAYKUR GRUBUNA YÜZDE 18 ZAM"
Sosyal medya hesabından (X) paylaşım yapan Dündar, şu ifadelere yer verdi:
"7 Eylül 2024 tarihi itibariyle ÇAYKUR çay grubuna yüzde 18 zam geldi."