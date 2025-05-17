Çay kenarında gelincik güzelliği

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde çay kenarını çiçek bahçesine dönüştüren gelincikler görsel güzelliği ile dikkat çekerken, tablo gibi manzara ortaya çıkardı.

İlçedeki küçük ve Koca çayların birleştiği Ücek mevkiindeki çayın kenarında bulunan toprak yığınları üzerinde açan görüntüsüyle görenleri büyüleyen ince dalı ve narin yapraklarıyla oldukça hoş gözüken gelincik çiçekleri çay kenarına ayrı bir güzellik katıyor. Bölgeden geçenler çiçek bahçesine dönüşen alanı ölümsüzleştirmek amacıyla cep telefonlarıyla fotoğraf çekiyorlar.