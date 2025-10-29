Çay ocağına silahlı saldırı düzenleyen şüpheli tutuklandı

Adana'da çay ocağına silahlı saldırı düzenleyip, yakınındaki polis aracına da zarar veren Baran Özcan (20), tutuklandı.

Olay, 27 Ekim'de saat 22.00 sıralarında Seyhan ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi.

Arkadaşı Ş.D. (15) ile birlikte yol kenarındaki çay ocağına yaklaşan Baran Özcan, iş yerine tabancayla ateş açtı.

Kurşunlar, çay ocağının yanı sıra olay yerinin yaklaşık 50 metre uzağındaki polis aracının sol ön kapısı ile sol arka kapı camına isabet etti.

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, kaçmaya çalışan Özcan yakalandı.

Özcan, sorgusunda, iş yeri sahibi ile husumetli olduğunu, saldırıyı bu nedenle düzenlediğini ancak polisi fark etmediğini öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özcan tutuklanırken, soruşturma sürüyor.