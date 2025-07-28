"Çay üreticileri bir kez daha sömürüyle karşı karşıya"

SOL Parti Hopa ve Kemalpaşa İlçe Örgütleri, ortak açıklamayla çay üreticilerinin yaşadığı sorunları kamuoyuna duyurdu.

SOL Parti Hopa İlçe Binası’ndaki açıklamada basın metnini partinin Hopa İlçe Başkanı Tanju Gümüşkaya okudu.

Açıklamaya, SOL Parti Artvin İl Sözcüsü Yusuf Aslan Yenigül ve Kemalpaşa İlçe Başkanı Müslüm Akbıyık da katılarak destek verdi.

Partinin Hopa İlçe Başkanı Tanju Gümüşkaya şunları kaydetti:

"Doğu Karadeniz’in en bereketli topraklarından Hopa’nın yamaçlarında yıllardır alın teriyle üretim yapan çay üreticileri, bu yıl bir kez daha sömürüyle karşı karşıya kalmıştır. Açıklanan çay alım fiyatı, üretim maliyetlerinin çok gerisinde kalmıştır. Üretici borçla üretim yapmakta, özel sektörün keyfi uygulamalarına mahkûm edilmektedir. Sol Parti Hopa İlçe Örgütü olarak buradan açıkça ifade ediyoruz: Çay üreticisinin sırtından geçinen bu düzenle, sermayeye değil, halkı düşünen bir sisteme kavuşana dek mücadelemizi sürdüreceğiz.

ÇAYKUR zayıflatılmakta, üretici özel sektöre mahkûm bırakılmaktadır. Bu iktidarın niyeti, çayı da diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi büyük sermaye gruplarına peşkeş çekmektir. Kadının emeği görünmez kılınıyor, mevsimlik işçilerin sömürüsü derinleşiyor. Vadilerimizi delik deşik ediyor, taş ocakları ve madenlerle Hopa ve çevresini kuşatmak istiyorlar. Bu talan politikaları, çay tarımını doğrudan tehdit etmektedir.

Yaş çay alım fiyatı, derhal üretim maliyetlerinin üstünde, üreticiyi yaşatacak düzeyde yeniden belirlenmelidir. ÇAYKUR’un özelleştirilmesine yönelik tüm girişimler durdurulmalı, kurum güçlendirilmelidir. Kota ve kontenjan uygulamalarına son verilmelidir. Özel sektörün keyfi alımlarına karşı üretici desteklenmeli, kamusal denetim sağlanmalıdır. Kadınlar ve mevsimlik işçiler için sosyal güvence ve sendika hakkı tanınmalıdır. Hopa ve çevresindeki doğayı hedef alan tüm talan politikaları iptal edilmelidir."