Çay üreticileri yoksulluğa itiliyor

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 791 bin 287 dekar alanda aileleriyle birlikte yaklaşık 1 milyon kişinin geçimini sağladığı yaş çay hasadı yaklaştı. Yaş çay alım fiyatlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Üreticiler geçen yıl kilogram başına 25 lira 44 kuruş olarak açıklanan yaş alım fiyatının bu yıl en az 46 lira olarak belirlenmesini bekliyor.

Hopa–Kemalpaşa Ziraat Odası 2026 yılı yaş çay hasat sezonu öncesinde üreticilerin içinde bulunduğu tabloyu kamuoyuyla paylaştı. Oda’nın yaptığı maliyet çalışmasına göre gübre, işçilik, bakım, hasat, taşıma ve üretici emeği dahil olmak üzere bir dekar çay üretiminin toplam maliyeti 75 bin TL’ye ulaştı.

Dekar başına ortalama bin 800 kg yaş çay yaprağı alımı yapıldığı dikkate alındığında, 1 kg yaş çayın maliyeti 41,66 TL olarak hesaplandı. Bu maliyet hesaplamasına göre yaş çay taban fiyatının en az 46 TL seviyesinde olması gerektiği belirtildi.

Hopa-Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Olcay Muti, Hopa Meydanı’nda yapılan basın açıklamasında “Artan girdi maliyetleri üreticiyi ciddi şekilde zorlamaktadır. Gübre fiyatları sürekli yükselmekte, işçilik ve taşıma giderleri her geçen yıl artmaktadır. Üretici çoğu zaman girdileri borçla temin etmekte ve hasat sonrasında belirsiz fiyatlarla borcunu kapatmaya çalışmaktadır. Bu durum üretimi sürdürülemez hale getirmektedir. Çay üreticisi her sezon biraz daha yoksullaşmaktadır” ifadelerini kullandı.

46 liranın altında çay fiyatı belirlenmesinin “üreticiye ihanet” olacağının altını çizen Muti, çayda kota ve kontenjan uygulamalarına değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Kota ve kontenjan üreticiyi özel sektöre mahkûm etmekte, düşük fiyatlarla satış yapmaya zorlamaktadır. Özel sektörün denetimsizliği kota ve kontenjan uygulamaları ile birlikte vahşi bir hale gelerek, üreticinin ürününü yok fiyatına satmasına neden oluyor. Geçtiğimiz yıllarda üreticinin ürününü taban fiyatın çok altında satmak zorunda kaldığı örnekler hâlâ hafızalardadır.

Bugün devletin sorumluluğu, üreticinin insanca yaşam koşularında hayatını sürdüreceği bir fiyat belirlerken toprak sağlığını gözetecek, ekolojik tahribata yol açmayacak tarım politikaları üretmektir. Çay üretimi sadece ekonomik bir faaliyet değil, Doğu Karadeniz’in yaşam biçimidir. Üreticinin ayakta kalması, bölgenin sosyal ve ekonomik yapısının korunması anlamına gelmektedir.”

ÇAYIN GELECEĞİ İÇİN YENİ YASA ŞART

Artvin, Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu’da sürdürülen çay tarımı genellikle küçük aile çiftçiliği şeklinde yapılıyor ve üretici başına ortalama 4 dekar civarında çaylık düşüyor. Ancak çayda özelleştirme politikaları ile üreticilerin yalnız bırakılması, gelirin yetersiz kalması, artan maliyetler çay tarımını sürdürülebilir olmaktan uzaklaştırıyor.

1984 yılında birkaç maddelik kanunla özel sektöre açılan çay tarımıyla ilgili olarak üreticiler, uzun zamandır ihtiyaca cevap veren yeni bir kanun talep ediyor. Rize Çay Borsası’nın Türk Çay Sektörü Güncel Durum raporunda sektörün sürdürülebilirliğini sağlamak için yeni düzenlemeler yapılması gerektiğine dikkat çekildi.

Raporda Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) verilerine değinilerek yıllık ortalama yüzde 4,9 olan tüketim artış hızının önümüzdeki dönemde yüzde 3,3’e gerileyeceği öngörülüyor. Sektörün bu projeksiyonlar doğrultusunda yeniden yapılandırılması gerektiği ifade edildi.

Raporda öncelikli olarak çay sezonu öncesi açıklanan yaş çay taban fiyatı oranında kuru çay zammının eş zamanlı açıklanmasının yararlı olacağı belirtildi. Rapora göre 2025 yılında yaş çaydan yaklaşık 256 bin ton kuru çay elde edildi. Üretilen yaş çayın yüzde 61,46’sı ÇAYKUR, yüzde 38,54’ü özel sektör tarafından işlendi.