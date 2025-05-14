Çay üreticisi rahatsız: Çay alım fiyatı en az 35 TL olsun
Tüm Köy Sen, Tarım Bakanlığı’nın 2025 için açıkladığı 25,44 TL’lik yaş çay alım fiyatının maliyetin altında kaldığını belirterek fiyatın en az 35 TL olmasını talep etti. Üreticiler kota uygulamasının kaldırılmasını, ithalatın yasaklanmasını ve fiyat belirlemede üretici örgütlerinin söz sahibi olmasını istiyor.
Tarım Bakanlığı'nın 2025 yılı için 25,44 olarak belirlediği yaş çay alım fiyatı üreticileri memnun etmedi. Tüm Köy Sen Genel Başkanı Şuayyip Çetin, yaptığı açıklamayla maliyetin 27,78 TL olduğunu, bu yüzden yaş çay alım fiyatının en az 35 TL olması gerektiğini belirtti.
Evrensel gazetesinin aktarımına göre Çetin, fiyata ek olarak kotanın kaldırılması, özel şirketlerin ucuz alımının yasaklanması ve ithal çaya tamamen son verilmesi gerektiğini ifade etti. Çetin, yaş çay alım fiyatlarının üretici örgütleri olan Tüm Köy Sen, Ziraat Odası vb. kurumlar ile ziraat mühendisleri odasından oluşacak bir heyetle belirlenmesi için çağrıda bulundu.
DÜŞÜK ÜRÜN FİYATI DAYATMASINA SON
Çay üreticileri başta olmak üzere üretici köylülerin emeğine ve alın terine sahip çıkmak için düşük ürün fiyatı dayatmasına karşı örgütlenmeye ve mücadeleye çağrıldığı açıklamada, talepler şöyle sıralandı:
- Bugün maliyeti 27 lira 78 kuruş olan yaş çayın alım fiyatı en az 35 lira olarak yeniden açıklanmalıdır.
- ÇAYKUR'a bağlı fabrikalarda kota-kontenjan uygulamalarına son verilmeli ve çayını ÇAYKUR'a vermek isteyen çay üreticilerinin önündeki kota-kontenjan vb. ugulamalar kaldırılmalıdır.
- Özel çay şirketlerinin açıklanan fiyatın altında fiyat dayatarak yaş çay alması yasaklanmalıdır.
- Yaş çay alım fiyatı üretici örgütleri olan Tüm Köy Sen, Ziraat Odası vb. kurumlar ile Ziraat Mühendisleri Odasından oluşacak bir heyete belirlenmelidir.
- İthal çayla harmanlanarak çay paketlemek durdurulmalı, çay ithalatı tamamen yasaklanmalıdır.