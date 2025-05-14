Çay üreticisi rahatsız: Çay alım fiyatı en az 35 TL olsun

Tarım Bakanlığı'nın 2025 yılı için 25,44 olarak belirlediği yaş çay alım fiyatı üreticileri memnun etmedi. Tüm Köy Sen Genel Başkanı Şuayyip Çetin, yaptığı açıklamayla maliyetin 27,78 TL olduğunu, bu yüzden yaş çay alım fiyatının en az 35 TL olması gerektiğini belirtti.

Evrensel gazetesinin aktarımına göre Çetin, fiyata ek olarak kotanın kaldırılması, özel şirketlerin ucuz alımının yasaklanması ve ithal çaya tamamen son verilmesi gerektiğini ifade etti. Çetin, yaş çay alım fiyatlarının üretici örgütleri olan Tüm Köy Sen, Ziraat Odası vb. kurumlar ile ziraat mühendisleri odasından oluşacak bir heyetle belirlenmesi için çağrıda bulundu.

DÜŞÜK ÜRÜN FİYATI DAYATMASINA SON

Çay üreticileri başta olmak üzere üretici köylülerin emeğine ve alın terine sahip çıkmak için düşük ürün fiyatı dayatmasına karşı örgütlenmeye ve mücadeleye çağrıldığı açıklamada, talepler şöyle sıralandı: