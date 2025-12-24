Çaya düşen yavru kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı

Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ta Alaplı Çayı'na düşen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Alaplı ilçesinde Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Bir yavru kedi, korkuluklardan Alaplı Çayı'na düştü. Kedi, sudan çıkıp beton korkuluğa tutundu. Bu sırada anne kedi miyavlarken, çevredekiler durumu fark edip bölgeye geldi. İhbarla bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi, çayın kenarında mahsur kalan yavru kediyi kurtardı. Temizlenip, kurutulan yavru kedi daha sonra annesinin yanına bırakıldı. (DHA)

