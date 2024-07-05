Çaya yüzde 24 zam

Çaykur, kuru çay fiyatlarına ortalama yüzde 24 zam yaptı.

2024 ürünü yaş çay alım fiyatına destekleme hariç yüzde 50, destekleme dâhil yüzde 68 zam yapılmasının ardından Çaykur, kuru çay fiyatlarına ilk zammı gerçekleştirdi.

Bloomberg HT'den İrfan Donat'ın haberine göre, Çaykur, çaya ortalama yüzde 24 oranında zam yaparken, yeni fiyat listeleri toptan satış yapan şirketlere gönderildi.

Çaykur'un tüm kategorilerindeki çaylara yapılan zamların çoğunluğu yüzde 24 seviyesinde iken elekaltı, gurme, hediyelik gibi sınıflara ayrılan spesifik çaylardaki zam oranları ise ortalamanın üzerine çıkarak yüzde 39-68 arasında değişiyor.

Çaykur, bayi alışlarında ortalama yüzde 22 olarak açıkladığı zam oranının bayinin sahaya satışında ortalama yüzde 24 oranında olduğunu bildirdi.

Sektör paydaşları, yaş çay alım fiyatını destek primi dahil yüzde 68 artıran Çaykur'un önümüzdeki dönemde kuru çay fiyatlarına kademeli olarak yeniden zam yapabileceğini ifade ediyor.