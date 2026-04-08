Çaya zam geldi

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarına ortalama yüzde 10 oranında artşı uyguladı.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre, zam kararı sonrası oluşturulan güncel fiyat listeleri toptancı bayiler ve distribütörlere iletilirken, artışın tüm kuru çay ürünlerini kapsadığı bildirildi.

2026 yaş çay sezonu öncesinde yapılan artış, bugün (8 Nisan) itibarıyla yürürlüğe girdi.

Sezon öncesi yapılan zamla birlikte piyasada çay fiyatlarının yeniden şekillenmesi bekleniyor.