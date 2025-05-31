Çaycı olarak başlayıp milyarder olmuş

AKP İktidarı döneminde birçok iş insanı, kamudan aldığı mega projelerle serveti büyüttü. Bu iş insanlarının arasında Taş Yapı’nın sahibi Emrullah Turanlı da yer alıyor.

Tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Emrullah Turanlı’nın sahibi olduğu Taşyapı’nın inşa ettiği ve “Şişli’nin Kanal İstanbul’u” olarak anılan projeye karşı çıkmıştı. Belediye ekipleri, projeye göre 12 milimetre çapında olması gereken bazı demirlerin 10 milimetre olarak kullanıldığını, iksa kazıklarının uygulama sırasında değiştirilerek proje dışına çıkıldığını tespit etmiş ve tutanak tutarak çalışmaları durduran ekipler, inşaat alanının girişinde bulunan kapıya da mühür vurmuştu.

İDARİ PARA CEZASI KESTİRDİ

Gözaltına alınan İBB bürokratlarının sorgusu sırasında Taşyapı’nın sahibinin Emrullah Turanlı’nın müşteki sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verdiği ortaya çıktı. Bürokratlara Turanlı'nın rüşvet suçlaması içeren iddiaları soruldu. Turanlı, ayrıca katıldığı bir televizyon programında İBB ve Şişli Belediyesi yöneticilerine yönelik “örgüt üyeleri, çete üyeleri” dedi. Bu arada şirket de Halk TV'de kendilerine yönelik kullanılan bazı ifadeler dolayısıyla RTÜK'e şikayet başvurusunda bulundu. Turanlı'nın şirketinin başvurusu nedeniyle Halk TV’ye yüzde üç idari para cezası ceza kesildi.

ÇAYCILIKTAN HOLDİNG PATRONLUĞUNA

Turanlı’nın yıldızı AKP döneminde parlasa da geçmişi de bir hayli dikkat çekici. 1 Eylül 2021’de Savcılık’a ifade veren 71 yaşındaki T.D. isimli bir kadın, “Turanlı’nın 14 yaşında eşinin yanında çaycı olarak çalışmaya başladığını" anlattı. T.D. “Turanlı’yı o zamandan beri tanırım. Kendisi eşimin çok güvendiği biriydi ama sonrasında bizi ekonomik olarak yıprattı. Bunun nedeni de eşimin ona çok güvenmesidir. Şikâyetçi olmamın nedeni de beni tehdit ettiğini düşünmemdir” dedi. T.D. bir başka ifadesinde de Turanlı’nın iş hanı ve arsasına el koymaya çalıştığını iddia etti.

71 YAŞINDAKİ KADINA TEDBİR KARARI

Turanlı ise 2021 yılında İstanbul 2. Aile Mahkemesi’ne başvurarak, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun olarak bilinen 6284 Sayılı Kanun kapsamında T. D. hakkında tedbir kararı aldırdı. Mahkeme, T.D.’nin üç ay boyunca Turanlı’ya yönelik “Hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına” karar verdi.

17-25 ARALIK'TA GÖZALTINA ALINDI

Milyarlarca liralık ihalelerin verildiği şirketin sahibi Emrullah Turanlı 17 -25 Aralık operasyonunda da gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor. Turanlı, elemanlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinin sonucunda gözaltına alındığını ifade ederek, "Bana isnat edilen suç, iki işimle ilgili kendim ve elemanlarımla yaptığım görüşmelerin takibidir. İmarlı arazilerimin ruhsat almak için takip ettiğimiz işlerle ilgili olarak takibe takılmışız” demişti.

ESKİ ORTAĞI "FETÖ’CÜ" DEMİŞTİ

Daha önce yapılan haberlerde, Emrullah Turanlı'nın eski ortağı Mustafa Ezici’nin Turanlı hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu ifade edilmişti.. Turanlı'nın FETÖ'cü olduğunu ve örgütün paralarını yönettiğini iddia eden Ezici şunları söylemişti: "Emrullah Turanlı 17-25 Aralık'ta serbest bırakıldıktan sonraki gün Çankaya Köşkü'ne gidip Cumhurbaşkanımızla görüşüp mağduriyetini anlatmıştır. Şüpheli mağdur falan değil, FETÖ'nün kriptosu olduğunu ve parasını yönettiğini düşünmekteyim."