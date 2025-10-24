Çaycuma'da skandallar silsilesinde yeni iddialar: "Doğum yapan çocuk engelli, öldürülen kızı görüşmeye ailesi zorladı"

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi son dönemde yaşanan skandal olaylarla gündeme geldi. İki çocuğun doğum yaptığı ilçede bir kız çocuğu ve kadın öldürüldü. Bu 4 olay dahi kıyamet kopmasını gerektirirken detaylar skandalların daha büyük olduğunu ortaya koydu.

Çaycuma’da önce 6 Ekim’de G.N.Ü. ardından 20 Ekim’de B.T. isimli iki kız çocuğu karın ağrısı şikayetiyle devlet hastanesine başvurdu. İki çocuğun da hamile olduğu anlaşıldı. G.N.Ü sağlıklı bir bebek dünyaya getirirken B.T. ise ölü doğum yaptı. Olayda B.T.’nin şikâyetçi olmadığı öğrenildi. Ancak olay bununla da sınırlı değil.

Çaycuma’daki istismar vakalarıyla yakından ilgilenen Avukat Merve Kır Müftüoğlu’nun olaya ilişkin verdiği bilgiler dudak uçuklattı.

KORUNAMADIĞI AÇIK

Müftüoğlu, B.T.’nin babasının cezaevinde olduğunu belirterek, “Anne ve kız kardeşleriyle birlikte yaşıyordu. Kendisi rehabilitasyon merkezinde eğitim alıyor; dolayısıyla engelli olduğu kanısındayız. Aileye daha önce evlerinin yapımı sırasında kadın kollarımız yardımcı olmuştu, oradan hatırlıyorum. Çocuğun aile içinde korunamadığı çok açık. Bu mesele bir sağlık sorunu değil; açıkça adli bir vaka” dedi. Hastane yetkilileri ise engelli olup olmadığını bilmediklerini ifade etti.

Avukat Müftüoğlu ayrıca, 16 yaşından sonra çocuk şikâyetçi olmadığında ve ‘Rızam vardı’ dediğinde erkek hakkında çoğu zaman cezai işlem uygulanmadığına dikkat çekerek, “Dosyada gizlilik kararı var. Bu da ne yazık ki olayın üzerinin örtülmesi için sıkça başvurulan bir yöntem haline geldi” ifadelerini kullandı.

AİLE ZORLADI İDDİASI

İlçede gündemi sarsan bir diğer olay ise Hasret Akkuzu cinayeti.

Hasret Akkuzu adlı kız çocuğunun cansız bedeni bir su kuyusunda bulunmuştu. Katil zanlısı olarak 41 yaşındaki Deniz Boyacı gözaltına alındı. Boyacı’nın 2001 yılında 17 yaşındayken işlediği 4 cinayetten hüküm giydiği, 2016’da tahliye olduğu, daha sonra başka bir cinayetten yeniden ceza aldığı, buna rağmen açık cezaevine alındığı ve izinli çıktığı sırada firar ettiği öğrenildi. Ayrıca dün de çocuğun ölümüne ilişkin 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Avukat Müftüoğlu, bu olayla ilgili olarak çarpıcı iddialarda bulundu: “Akkuzu’nun katil zanlısı kendi isteğiyle görüşmediği söyleniyor. Ancak aileyle görüştürüldüğüne dair duyumlarımız var” dedi.

İlçede yaşanan bir diğer olay da Hüseyin Derin isimli bir erkeğin eski gelini Gönül Karakök’ü katletmesi. Müftüoğlu bu olayla ilgili, “Kadın, evli olduğu erkekten ayrılmasına rağmen kayınpederiyle aynı evde yaşamak zorunda kalmış. Sonunda da maalesef bu trajedi yaşanmış” açıklamasında bulundu.

Yaşanan tüm bu olaylara ilişkin genel bir değerlendirme yapan Müftüoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bunların hiçbiri birbirinden bağımsız değil. Asıl tehlike, toplumun bu olaylara alışması. Her biri tek başına kıyamet koparılması gereken olaylar. Çocukların öncelikle aile içinde korunamadığını görüyoruz. Akkuzu vakasında, firari bir kişinin bir çocuğu öldürdüğüne tanık olduk. Adalet duygusu zedeleniyor. Hiç kimse bu acıları yaşamamalı. Ancak cezasızlık, suçun önünü açıyor. Biz bu davaların takipçisi olacağız, onların sesi olmaya devam edeceğiz.”