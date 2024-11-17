Çaycuma koşusunda şampiyon Etiyopyalı RegAsa oldu

Kadınlarda Fatma Arık’ın birinci olduğu 4. Çaycuma Yol Koşusu’nun şampiyonu Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa oldu.

Çaycuma Kaymakamlığı ve Çaycuma Belediyesinin destekleri ile Çaycumaspor tarafından yapılan 4. Çaycuma Yol Koşusu büyük bir organizasyon başarısıyla tamamlandı. 500 metre çocuk koşuları, 3 bin metre halk ve 10 bin metre yol koşusu olmak üzere üç kategoride yapılan yarışlara 800’e yakın kayıtlı sporcu katıldı.

Halk koşusuna Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, CHP Çaycuma İlçe Başkanı Fahri Diler, Çaycuma Kent Konseyi Başkanı İsmail İnam, Perşembe Önceki Dönem Belediye Başkanı Ahmet Aydın, Çaycuma Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayri Kandemir’le birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.