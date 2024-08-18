Çaycuma’da Bitinya MTB Dağ Bisikleti Maratonu başarıyla tamamlandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ilk kez düzenlenen Bitinya MTB Dağ Bisikleti Maratonu, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen sporcuların katılımıyla büyük bir coşku içinde gerçekleşti. Maraton öncesinde, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla 5 kilometrelik bir halk bisiklet yarışı yapıldı.

Yarış, İlçe Kaymakamı Adem Kaya’nın start vermesiyle yeni belediye binası önünden başladı. Bisikletçiler, Nihat Kantarcı Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinden ilerleyerek, yarışın başlangıç noktası olan belediye binası önünde parkuru tamamladı. Bitinya MTB Dağ Bisikleti Maratonu, ilçede spora olan ilgiyi artırmayı ve bisiklet sporunu yaygınlaştırmayı amaçlayan bir etkinlik olarak büyük bir başarıyla tamamlandı. Hem sporcular hem de izleyiciler, yarışın heyecanını doyasıya yaşadı.