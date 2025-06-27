Çaycuma’da örtü yangını korkuttu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen örtü yangını korku ve paniğe yol açtı. Yangını kontrol altına almak için ekipler çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçenin Çaycuma-Ankara kara yolunun bir akaryakıt istasyonunun hemen yakınlarında meydana geldi. Yangının çıkmasıyla birlikte olay yerine Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı itfaiye ekipleri, Orman Bölge arazözleri ve polis sevk edildi. Muhtemel bir dumana karşı zehirlenme ihtimali nedeniyle de olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri de yönlendirildi.

Çıkan örtü yangınını söndürme çalışmaları bölgede devam ederken, herhangi bir olumsuzluğun ise yaşanmadığı öğrenildi. Yangının henüz neden çıktığı belirlenemezken olay ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.