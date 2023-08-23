Çaycumaspor’un başkanı Şenan Kerçin oldu

Zonguldak Süper Amatör Lig takımlarından Çaycumaspor, uzun süren aranın ardından Olağanüstü Kongresini yaparak yeni başkanını seçti. Yeni dönemin başkanı müzisyen Şenan Kerçin oldu.

Çaycuma Belediye binasında düzenlenen Olağanüstü Kongreye açılış gündemini kayyum heyetinden Alaattin Yeşil açtı, ardından divan heyeti seçildi. Divan heyetine İsmail Uzaldı, Doğukan Kasapoğlu ve Ali Köktürk seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Seçimlerde ise kulübün başına 2023-2024 sezonu öncesinde başkanlık yapacak olan başkan adayı olarak Divan heyeti Şenan Kerçin’in ismini söyleyerek üyeler tarafından açık oy usulü ile kabul edildi ve Şenan Kerçin Çaycumaspor’un başkanı seçildi.