Çayda sömürüye son

Haber Merkezi

SOL Parti Hopa ve Kemalpaşa İlçe Örgütleri, yaş çay alım fiyatlarının yetersizliği, özel sektör baskısı ve doğa talanına karşı ortak açıklama yaptı. SOL Parti Hopa İlçe Başkanı Tanju Gümüşkaya, özel sektörün keyfi uygulamalarının üreticiyi mağdur ettiğini vurguladı. Partinin Artvin İl Sözcüsü Yusuf Aslan Yenigül ve Kemalpaşa İlçe Başkanı Müslüm Akbıyık'ın da katıldığı açıklamada konuşan Gümüşkaya, yıllardır alın teriyle üretim yapan çay üreticilerinin, bu yıl da sömürüyle karşı karşıya kaldıklarını kaydetti.

Açıklanan çay alım fiyatı, üretim maliyetlerinin çok gerisinde kaldığını vurgulayan Gümüşkaya, "Üretici borçla üretim yapmakta, özel sektörün keyfi uygulamalarına mahkûm edilmektedir. SOL Parti Hopa İlçe Örgütü olarak buradan açıkça ifade ediyoruz: Çay üreticisinin sırtından geçinen bu düzenle, sermayeye değil, halkı düşünen bir sisteme kavuşana dek mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

ÖZEL SEKTÖRE MAHKUMUZ

ÇAYKUR'un zayıflatıldığını üreticinin özel sektöre mahkûm bırakıldığını belirten Gümüşkaya, "Bu iktidarın niyeti, çayı da diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi büyük sermaye gruplarına peşkeş çekmektir. Kadının emeği görünmez kılınıyor, mevsimlik işçilerin sömürüsü derinleşiyor. Vadilerimizi delik deşik ediyor, taş ocakları ve madenlerle Hopa ve çevresini kuşatmak istiyorlar. Bu talan politikaları, çay tarımını doğrudan tehdit etmektedir. Yaş çay alım fiyatı, derhal üretim maliyetlerinin üstünde, üreticiyi yaşatacak düzeyde yeniden belirlenmelidir" ifadelerini kullandı.

Gümüşkaya şu ifadeleri kullandı: "ÇAYKUR’un özelleştirilmesine yönelik tüm girişimler durdurulmalı, kurum güçlendirilmelidir. Kota ve kontenjan uygulamalarına son verilmelidir. Özel sektörün keyfi alımlarına karşı üretici desteklenmeli, kamusal denetim sağlanmalıdır. Kadınlar ve mevsimlik işçiler için sosyal güvence ve sendika hakkı tanınmalıdır. Hopa ve çevresindeki doğayı hedef alan tüm talan politikaları iptal edilmelidir."

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KURU ÇAYA %3,5 ZAM

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarına ortalama yüzde 3,5 zam yaptı. Kuru çay fiyatlarına zam kararı, dün itibariyle raflara yansımaya başladı. Kuru çaya en son haziran ayının ortalarında yüzde 15 zam yapılmıştı. Artan yaş çay ürün fiyatı, işçi ve işletme maliyetleri gerekçe gösterilerek yapılan zamların önümüzdeki aylarda da devam etmesi bekleniyor.