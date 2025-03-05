Çayırhan'daki hak kayıpları tartışılırken AKP’li Nilgün Ok: Hadi iftar yapacağız hadi

BirGün/ANKARA

CHP Milletvekili Tekin Bingöl, Çayırhan’daki maden sahalarının özelleştirilmesine yönelik ihaleyi Meclis Genel Kurulu’nda gündeme getirdi. Bingöl, üç ay ertelenen ihalede yeni sözleşmenin işçilerin hak kayıplarını engellemediğini vurgularken AKP’li milletvekilleri, "İftara yetişeceğiz hadi" diyerek Bingöl’ün konuşmasını sonlandırmasını talep etti.

Çayırhan Termik Santralı ve maden sahalarının özelleştirilmesi ihalesi kapsamında teklifler alındı. İşçilerin ve kamuoyunun tüm itirazları arasında düzenlenen ihale görüşmeleri, TBMM Genel Kurulu’nun gündemine de getirildi. CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Çayırhan için hazırladığı araştırma önergesiyle ilgili TBMM Genel Kurulu’nda konuştu.

İHALEDEKİ ÇARPIKLIKLAR

Çayırhan’daki tesisin özelleştirilmesine yönelik 4 Aralık 2024 olarak açıklanan ilk ihale tarihinin işçilerin tepkisi üzerine üç ay ertelendiğini kaydeden CHP’li Bingöl, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan üç ay önce bu tesisin ne kadar kârlı bir tesis olduğunu, ülke yararına çok önemli katkılarının olduğunu ifade etmiştim ama gelin görün ki o ihale geçici olarak iptal edildi ve bugün o ihaleyle ilgili teklifler alınmaya başlandı. Bu ihaleyle ilgili birtakım çarpıklıklar görüyoruz. Özelleştirmeyi alan firma 20 yıllık süreyi doldurduktan sonra bıraktı ve çekildi. Sadece bir gün sonra, bu kez santral bir özel şirkete, maden ocağı da ‘Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi’ diye bir özel şirkete devredildi. Özelleştirmenin ruhuna aykırı olarak hâlâ özel şirketlerde olan bu kurum özelleştirme ihalesiyle satılmaya çalışılıyor, bu da bir başka skandal."

BÖYLESİ BİR TESİS NEDEN SATILIR?

Tekin Bingöl, işçilerin dört ay içinde lojmanları boşaltması öngörülen ilk sözleşmedeki ifadenin, işten ayrılsa dahi bir yıl daha lojmanda kalabilecekleri şeklinde değiştirilmesini ise "İşçiyi istifaya teşvik etmek için rüşvet" olarak nitelendirdi.

Özelleştirme ihalesi ile tesisin, "Birilerine peşkeş çekileceğini" savunan Bingöl, şunları kaydetti:

"Göreceğiz, yaşayacağız, tıpkı bundan önceki AKP döneminde özelleştirilen firmalarla elde edilen 64 milyar dolarlık buhar olan o para gibi bu para da çarçur edilip bitirilecek. Bu tesis, Türkiye'nin en kârlı tesisi. Bu tesis, 428 milyon ton rezervi olan bir maden ocağına sahip ve bugün bu tesis yirmi yıl boyunca başka hiçbir şeye ihtiyaç duymadan o santrali çalıştırabilecek kapasiteye sahiptir. Bugün tesislerin birçoğu elektrik üretiminde zarar ediyorken bu tesis yüzde 6,3 oranında bir üretim artışına yol açmış. Böylesi bir tesisi niye satıyorsunuz?"

İFTAR ARASI

Çayırhan’daki özelleştirme gündemini Meclis gündemine taşıyan Bingöl, AKP’li Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ’dan konuşma süresinin uzatılmasını istedi.

AKP Milletvekili Nilgün Ok ise "Hadi iftar yapacağız hadi" diyerek sürenin uzatılması talebine itiraz etti.