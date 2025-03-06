Çayırhan için 5 şirket teklif verdi

Emek Servisi

Çayırhan’ın özelleştirilmesine ilişkin ihale kapsamında teklif veren şirketler belli oldu. Daha önce çok sayıda özelleştirme ihalesi yoluyla varlık edinen Çelikler Holding ve AKP’li vekile ait Aslan Yapı ile Katar sermayesi ihaleye ortak katılacak. Özelleştirme ihalesinin taban teklif tutarı açıklanmadı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ihale yarın tamamlanacak. ‘Pazarlık’ usulü yapılan ihaleye şu şirketler katılacak:

1- Okyanus Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

2- Aslan Yapı ve Thirty Five Ortak Girişim Grubu

3- DSM Teknik Madencilik Kimyevi Ürünler ve İnşaat Anonim Şirketi

4- Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi

5- Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi

Özelleştirme ihalesinin taban teklif tutarı açıklanmaması nedeniyle ihalenin şaibeli olduğunu kaydeden CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Özelleştirme tutarı ihaleye girecek şirketlerin verdiği tekliflere göre danışıklı dövüşle belirleniyor. Milli varlıklar ederinin kat be kat altında bir tutarla adeta peşkeş çekilmek üzere. Bu ihale süreci acilen durdurulmalıdır” ifadelerini kullandı.