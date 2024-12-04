Çayırhan işçileri, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutladı: “İstediğimizi alıncaya kadar davamızdan vazgeçmeyeceğiz”

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nda özelleştirmeye karşı başlatılan eylemi sürdüren işçiler bugün 4 Aralık Dünya Madenciler gününü kutladı. Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, MADEN-İŞ Çayırhan Şube Başkanı Talih Kocabıyık ve TES-İŞ Şube Başkanı Sinan Türkel, işçilerle birlikte açıklama yaptı. Talih Kocabıyık, şunları söyledi:

“4 Aralık Madenciler Günü hepimize kutlu olsun. Allah kazasız belasız çalışmalar nasip etsin. Yaklaşık 15-20 gündür haklı mücadelemiz var burada. Haklı mücadelemizde istediğimizi alıncaya kadar davamızdan vazgeçmeyeceğiz.”

TES-İŞ Şube Başkanı Sinan Türkel, “Arkadaşlar Madenciler Günümüz kutlu olsun. İnşallah kazasız, belasız bir çalışma hayatımız olur” dedi.

"BU MÜCADELEDE SİZLERİ DESTEKLEMEKTEN ONUR DUYUYORUZ"

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, varlık satışına karşı madencilerin eyleminde yanlarında olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Değerli işçi arkadaşlarım, özelleştirmeye karşı, varlık satışına karşı verdiğiniz haklı mücadelede her daim yanınızdayız. Bu mücadelede sizleri desteklemekten onur duyuyoruz. Başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımı Mansur Yavaş’ın verdiği destekler ve bizler de bu konuda elimizden geldiğince mücadele noktasında, lojistik anlamda, diğer konularda bölgenin ekonomisini de düşünerek sonuna kadar yanınızdayız. Bugün 4 Aralık Dünya Madenciler Günü. Bu vesileyle tüm madenci kardeşlerimizin Dünya Madenciler Günü’nü kutluyorum. Özellikle iş kazalarında veya göçüklerde şehit olan madenci kardeşlerimizin ruhları şad olsun, mekanı cennet olsun.”

"SİZLERİN DİK DURUŞUYLA BU SATIŞ 3 AY ERTELENDİ"

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör şunları kaydetti:

“Bizler bu topraklarda doğduk, bu topraklarda büyüdük. Yeri geldi beraber ağladık, yeri geldi beraber güldük. Bizler sizin kıymetinizi en iyi şekilde bilmeye çalışıyoruz. Termik santralin ve buradaki kömür işletmelerinin satışı biliyorsunuz 4 Aralık günü yapılacaktı. Burada sendikalarımızın ve sizlerin dik duruşuyla bu satış 3 ay ertelendi. Biz buradaki santralin satılmasını kesinlikle istemiyoruz. Bunun için de sonuna kadar mücadele edeceğiz.”