Çayırhan işçileri, özelleştirmeye karşı kendilerini madene kapattı

Ankara'daki Çayırhan maden işçileri, Çayırhan Termik Santralı'na ait arsa, bina ve maden sahalarının 4 Mart'ta düzenlenecek ihaleyle özelleştirilmesine günler kala kendilerini madene kapattı.

İşçiler, kendilerini madene kapatmadan önce video mesaj yayımladı. İşçiler adına konuşan Türkiye Maden İşçileri Sendikasi Orta Anadolu Şube Sekreteri Selim Arslan, "İyi bir sonuç gelene kadar kendimizi yeraltına kilitlemeye karar aldık" dedi.

Aslan şunları ifade etti:

"Yaklaşık 100 gündür verdiğimiz mücadelede devlet büyüklerimizden bize bir dönüş olmadı. Zaman tükendi, 4 Mart yaklaştı. Biz de arkadaşlarla karar aldık. Madencinin sadece iyi gününe değerini bilmesinler. Sonuç, iyi bir sonuç gelene kadar kendimizi yeraltına kilitlemeye karar aldık. Hepimize hayırlı olsun inşallah" dedi.

TES-İş Çayırhan Şube Başkanı Sinan Türkel de "Arkadaşlar, mücadeleye devam ediyoruz. Yeraltına kapanıyoruz. Biz de TES-İş olarak madencilerle birlikte her altına giriyoruz. Gazamız mübarek olsun" dedi.

Daha sonra 50 işçiden oluşan madenci grubu kendilerini kapamak üzere madene indi.

NE OLMUŞTU?

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı çıkan ve 20 Kasım 2024'te kendilerini madene kapatarak 9 gün özelleştirilmenin iptali için direnen maden işçileri, Ankara'ya yürüyüş başlatmıştı. Çayırhan’dan Beypazarı’na ulaştıkları sırada hükümet yetkilileri, Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocakları’nın özelleştirilmesi ve varlık satışını 4 Mart 2025'e ertelemişti. Bu nedenle yürüyüşlerine ara veren işçiler, 10 Şubat’ta Beypazarı'ndan Ankara'ya doğru yeniden yürüyüşe başlamış, 13 Şubat'ta Ankara’ya ulaşmıştı. Ancak işçilerin talepleri yine kabul görmemişti.