Çayırhan işçisinin güvencesi verilmedi: İtiraza rağmen özelleştirme inadı

Emek Servisi

Çayırhan Termik Santralı ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine ilişkin ihaleye son teklifler dün saat 18.00'e kadar toplandı. Maden ve enerji işçilerinin yerin 800 metre altındaki eylemi de, yer üstündeki nöbeti de dün devam etti. Nöbetteki işçiler, "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız", "Direne direne kazanacağız" ve "Satışı iptal et" sloganları ile eylemlerini sürdürdü.

Madencilerin özelleştirme kararının iptalini talep eden eylemlerine rağmen Hazine ve Maliye Bakanlığı geri adım atmadı. Bakanlığa bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), dün yaptığı duyuruda ihale şartnamesinde değişikliğe gidildiğini açıklasa da işçilere herhangi bir güvence verilmedi. Özelleştirme kapsamında işlerine devam edip etmeyecekleri belirsiz olan Çayırhan Termik Santralı ve Maden Ocağı işçilerinin lojmanda barınma sürelerinin de güvenceye bağlanmasını talep ediyor.

‘MÜJDE’ DE YOK GÜVENCE DE

ÖİB'in dün yaptığı duyuruda, ihaleye 5 yıl boyunca asgari 2 bin 50 işçi çalıştırma şartı getirilerek çalışanın işten ayrılması durumunda dahi lojmanda 1 yıl süre ile oturma hakkı verildiği duyurdu. Duyuruya rağmen, şu anda Çayırhan'da çalışan işçilere güvence verilmedi. Özelleştirmenin tamamlanması halinde santralı devralan şirketin, işini kaybetmemek için eylemde olan maden ve enerji işçilerini çalıştırıp çalıştırmayacağı bilinmiyor. Şirketin, mevcut işçilerle devam etme zorunluluğu bulunmuyor.

Evrensel'in haberine göre, ihale için talip olan şirketler tanıdık. Buna göre, AKP döneminde aldıkları kamu ihaleleri ile sık sık gündeme gelen IC İçtaş, Yıldızlar SSS Holding, Limak Holding, Ciner Grup, Cengiz Holding, Alagöz Holding, Çelikler Holding ve Kolin İnşaat ihale için dosya alan şirketler oldu. İhaleyi kazanan şirket, termik santralı 2060 yılına kadar işletecek. Bir yılda 120 milyon dolar kâr getiren santralın 35 yılda toplam 4,2 milyar dolar kâr edebilme potansiyeli bulunuyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) internet sitesinden yapılan duyuruda, ihale şartları ve ihaleye konu alanların ilgili sendikaların önerileri de dikkate alınarak ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile istişare edilerek gözden geçirildiği belirtildi.

Yeni duyuruya göre şartnamede ayrıca, ihaleye konu sahaların daraltılarak üretim faaliyetlerini aksatmayacak alanların ihale kapsamı dışına çıkarılmasına karar verildi. ÖİB, şartname alan şirketlerin sayılarının ve isimlerinin açıklanmayacağını duyurdu. Duyuruda özelleştirmenin ''gerekli zorunlu yatırımların özel sektör eliyle gerçekleştirilmesi, kamu zararının önlenmesi, varlıkların en verimli şekilde işletilerek kamunun devralmasının ardından azalan elektrik ve kömür üretiminin artırılması ve bu suretle yerli kömür kaynaklarımızın etkin kullanımı ile enerji alanında dışa bağımlılığın azaltılmasının'' hedefi taşıdığı iddia edildi.

KÂR EDİLMEDİĞİ YALAN

ANKA’ya konuşan Çayırhan işçisi Orhan Karakoç, “Kâr eden Çayırhan işçileri burada. Çayırhan Termik Santralı'nı zarar ediyormuş gibi gösterenler yalan söylüyorlar. 27 senelik işçiyim ben burada. Buradan kömür çıkıyor. Zarar etmeyen bir kuruluş olmasına rağmen neden özelleştirilmek isteniyor? Çoluk, çocuğun rızkını yiyorlar. Devlet yetkililerinden bir an önce maden sektöründen ve Çayırhan’dan ellerini çekmelerini istiyoruz" dedi.

Bir başka Çayırhan işçisi Erhan Saygın şu ifadeleri kullandı: “Biz buranın zarar ettiğini düşünmüyoruz. Bugün şu anda 4 ünite, saatte 650 megavat üretiyoruz. Biz özelleştirmeye karşıyız. Ben 11 yıl Ciner grubunda çalıştım. İhbar tazminatımı mahkeme yoluyla aldım. Lojmanlara maaşımın 4’te 1’ini verdim. Boğaz tokluğuna çalıştırıldık burada yıllarca. Şu anda şartlar güzel. Biz devletin gölgesinde devam etmek istiyoruz.”

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ELEKTRİK FİYATLARI DA ETKİLENECEK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, özelleştirmeyle kamunun elektrik üretimindeki payının yüzde 17’lerden düşeceğini, bu durumun ilerleyen aylarda elektrik faturalarına zam olarak yansıyacağını belirtti. Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İptal edilmezse kamunun elektrik üretimindeki payı yüzde 17’lerden daha aşağılara düşeceği için bu durum piyasa enerji fiyatlarını yükseltecek, ilerleyen aylarda elektrik faturalarına zam olarak yansıyacak. Acilen ihaleyi durdurun" dedi.

Deniz Yavuzyılmaz

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NE OLMUŞTU?

Ankara’nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santralı ve Maden Ocağı, 2000-2020 yılları arasında özel işletme olan ve Ciner grubuna ait Park Termik A.Ş. tarafından işletiliyordu. Santralın işletme hakkı süresinin sona ermesi üzerine 30 Haziran 2020’de kamuya geçti ve işletilmeye devam edildi. Santralın ve madenin yeni ihale ilanı 17 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan duyuruda ihalelenin 4 Aralık'ta yer aldı. Bu karar sonrasında 20 Kasım 2024’te Türk-İş’e bağlı sendikalarda örgütlü işçiler nöbet eylemine başlamasının ardından ihale teklif süresi, 28 Kasım 2024 tarihli duyuruda son verme teklif verme tarihi 4 Mart'a uzatılmıştı. Özelleştirme kararı itirazlara rağmen geri çekilmedi.