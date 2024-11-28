Çayırhan maden işçileri Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yürüyor
Çayırhan'da özelleştirmeye karşı dokuz gündür direnen madenciler, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yürüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santralı ve maden sahalarının özelleştirilmesine karşı yer altında direniş başlatan madenciler, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yürümeye başladı.
İşçiler, tüm yolu yürüyerek tamamlayıp Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Özelleştirme İdaresi'ne gitmeyi hedefliyorlar.
20 Kasım Çarşamba sabah vardiyasının başlamasıyla yer altına inen yaklaşık 500 işçi ve onlara destek veren işçiler direnişe başlamıştı.