Çayırhan Termik Santralı ve maden sahası 20 milyar TL'ye Akçadağ İnşaat'a satıldı!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından düzenlenen Çayırhan Termik Santralı ve Maden Sahası ihalesi, tüm tepkilere rağmen sonuçlandı. Çayırhan Termik Santralı ve Maden Sahası, 20 milyar TL karşılığında Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi’ne satıldı.

Çayırhan özelleştirmesi için alınan ve genelde mal değerinin yüzde 10'u düzeyinde belirlenen geçici teminat bedeli 250 milyon TL oldu.

Ankara Nallıhan’da bulunan Çayırhan Termik Santralı işçileri, yaşayacakları işten çıkarmalar/hak kayıpları nedeniyle özelleştirmeye karşı çıkıyor. İşçilerin eylemleri maden sahası önünde aylardır devam ediyor.

YAVUZYILMAZ: KAMU ZARARI 144 MİLYAR LİRA

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, ihalenin sonuçlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Adrese teslim ‘Çayırhan termik santrali ve maden sahalarının’ özelleştirme ihalesi tamamlandı. Kazanan yine AK Parti bürokrasisi oldu" dedi.

X hesabından yaptığı paylaşımda, 164 milyar lira değerindeki varlıkların ihalesini, Akçadağ'ın 20 milyar lira teklifle kazandığını kaydeden Yavuzyılmaz "Aradaki fark 8 Kat. Kamu zararı 144 milyar lira. Acilen bu ihaleyi iptal edin" ifadelerini kullandı.