Çayırhan’da maden ocağında göçük: 2'si ağır 13 işçi yaralı
Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Hırkatepe maden ocağında gece vardiyası sırasında göçük meydana geldi. Göçükte 13 işçi yaralandı, durumu ağır olan 2 işçi Ankara'ya sevk edildi.
Kaynak: İHA
Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi (KİAŞ) Çayırhan işletmesi Hırkatepe ocağında göçük meydana geldi. 2’si ağır 13 işçi yaralandı.
Edinilen olay bilgilere göre Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan KİAŞ işletmesi Hırkatepe maden ocağında 00-08 gece vardiyasında meydana geldi.
Saat 03.00 sıralarında ocakta göçük meydana gelirken göçük nedeniyle 13 işçi yaralandı.
Olay yerine sevk edilen ambulanslarla işçiler Beypazarı Devlet Hastanesine getirildi.
Durumu ağır olduğu öğrenilen 2 işçi ise ambulansla Ankara’ya sevk edildi.