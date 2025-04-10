Çayırhan’da maden ocağında göçük: 2'si ağır 14 yaralı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi (KİAŞ) Çayırhan işletmesi Hırkatepe maden ocağında, gece saatlerinde meydana gelen göçük meydana geldi.

Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte yaralanan işçi sayısının 14'e yükseldiğini, 2 işçinin sağlık durumunun ağır olduğunu bildirdi.

İlçenin Hırkatepe Mahallesi'ndeki kömür madeninde sabaha karşı üretim makinelerinin olduğu bölümde göçük meydana geldi.

Bu sırada makinelerin yakınında çalışan işçilerden 14'ü basınç etkisiyle yaralandı.

Yaralılar, Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan işçilerden 2'si Ankara il merkezindeki hastaneye sevk edildi.

Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz yaptığı açıklamada, Hırkatepe Mahallesi'ndeki bir maden ocağında meydana gelen kazada ilk etapta 1'i ağır 13 işçinin yaralandığını hatırlattı.

Yılmaz, 1 işçinin daha Beypazarı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığını ifade ederek, "2 işçi ağır yaralı. Birinde kırıklar, diğerinde de beyin kanaması şüphesi olduğundan dolayı Etlik Şehir Hastanesi’ne sevkleri gerçekleştirildi. Diğer 12 işçimizin şu an hastanemizde kontrolleri yapılıyor, durumları gayet iyi. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra inşallah onları taburcu edeceğiz." diye konuştu.

Geçen senede benzer bir olay yaşandığını hatırlatan Yılmaz, "Bu kömür ocağındaki galeride yaşanan bir gaz patlaması. Bir metan gazı değil. Oradaki hava boşluğunda oluşan göçme kaynaklı bir gaz patlaması şeklinde tabir edilmekte. Gerekli tedbirler alındı." ifadesini kullandı.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada ise göçüğün gaz nedeniyle gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Beypazarı ilçemiz Hırkatepe Mahallesinde Kömür İşletmeleri A.Ş.’ne ait (K) Maden sahasında 10.04.2025 günü saat 01.30 sıralarında; yeraltında gaz nedeniyle patlama meydana gelmiş olup; ocakta çalışan (29) işçiden 1 ağır, 1 orta, 11 işçi ise hafif olmak üzere olmak üzere toplam 13 işçi yaralanmıştır. Yaralı 2 işçi Ankara Şehir Hastanesine, 11 işçi ise Beypazarı Devlet Hastanesine sevk edilmişlerdir. Konu hakkında adlî ve îdari tahkikat başlatılmıştır."