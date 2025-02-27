Çayırhan’da madenciler kendilerini madene kapatma kararı aldı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı’nın özelleştirilmesine karşı çıkan maden işçilerinin başlattıkları direnişi sürdürüyor.

Madenciler, termik santral ve maden ocağının özelleştirilmesine karşı sabah saatlerinde yürüyüş başlattı. Madencilerin yürüyüşüne karşı jandarma bölgede, işçilere karşı yoğun güvenlik önlemi aldı.

İŞÇİLER KENDİLERİNİ YERALTINA KAPATACAK

Bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edilirken birçok jandarma aracı yolları kapattı.

Yürüyüşlerine izin verilmeyen maden işçileri, özelleştirmeye karşı kendilerini madene kapatma kararı aldı.

Maden İş Genel Başkanı Nurettin Akçul, açıklama yaptı.Akçul, "Sadece ve sadece yükselen çığlığa olumlu bir cevap bekliyoruz. Yetkililer bizi duymazdan geldiler. Derdimiz belli, taleplerimiz açık. Yetkililere tekrar sesleniyoruz, bu yanlıştan derhal vazgeçin. Bugün bu mücadeleyi vermezsek bu adaletsizlik herkesin kapısını çalar" dedi.