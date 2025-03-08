Çayırhan’da özelleştirme ihalesi tamamlandı: Kamu malı haraç mezat satıldı

Ekonomi Servisi

Ankara Nallıhan'da bulunan Çayırhan Termik Santralı ve Maden Ocağı için özelleştirme ihalesi, binlerce santral ve maden emekçisinin tüm itiraz ve eylemlerine rağmen dün tamamlandı. İhaleyi, Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi 20 milyar TL karşılığında kazandı.

Toplam 5 kapalı teklifin sunulduğu ihalede Okyanus Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi, Aslan Yapı ve Thirty Five Ortak Girişim Grubu, DSM Teknik Madencilik Kimyevi Ürünler ve İnşaat Anonim Şirketi, Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi ve Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi yer aldı.

Bir yılda 120 milyon dolar kâr getiren santralın satışı 20 milyar liraya tamamlandı. Akçadağ A.Ş., Çayırhan'ı 2060'a kadar işletecek.

Öte yandan varlık satışına tepkiler gelmeye devam etti. CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kamu zararının altını çizdi. Yavuzyılmaz paylaşımında, "Adrese teslim ‘Çayırhan termik santrali ve maden sahalarının’ özelleştirme ihalesi tamamlandı. Kazanan yine AK Parti bürokrasisi oldu. 164 milyar lira değerindeki varlıkların ihalesini, Akçadağ Grup 20 milyar lira teklifle kazandı. Aradaki fark 8 kat! Kamu zararı 144 milyar lira! Acilen bu ihaleyi iptal edin" dedi.

İHALE ÖNCESİ ACELE KIYAK

Dün gece ihaleye saatler kala acele kamulaştırma kararları, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çeşitli kentlerdeki arazilerin enerji için acele kamulaştırması kararları kapsamına alınan alanlar içinde, özelleştirme ihalesi dün yapılan Çayırhan Termik Santralı'nı doğrudan ilgilendiren araziler de yer aldı. Santral için linyit çıkarılan Nallıhan'da da araziler acele kamulaştırılacak. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Nallıhan'da dün özelleştirme ihalesi tamamlanan Çayırhan Termik Santralı'nda kullanılan kömür için, Beydili Mahallesi'nde toplam yüzölçümü 520 bin 156 metrekare olan 62 parça tarım arazisi Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamuşlatırılacak.