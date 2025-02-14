Çayırhan’ı satamayacaksınız

Etki Can BOLATCAN

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santralı ve Maden Ocağı'nın varlık satışına karşı çıkan maden işçilerinin 10 Şubat’ta Beypazarı’ndan yeniden başlattıkları yürüyüş dün dördüncü gününde Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde sona erdi. Yünüyüşe dün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP’li milletvekilleri SOL Parti Sözcüsü İlknur Başer, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan ve TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay da destek verdi.

İşçilerin eylemi sonrası, varlık satışının son durumuna ilişkin konuşan Maden İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, değiştirilen şartnamenin işçiye garanti vermeyen ve suiistimale hazır bir metin olduğunu vurguladı. Özelleştirmenin iptalini isteyen Akçul, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seslenerek "Bizi bugüne kadar duymadınız ama artık sesimizi duyun ve taleplerimize cevap verin. Artık Çayırhan’ın çığlığını duymazdan gelmeyin" dedi.

‘EKMEĞİMİZ, EMEĞİMİZ İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ’

Çayırhan işçileri de "İki seçenek var ya iptal, ya iptal" dedi. "Ekmeğimiz için yollara düştük" diyen Çayırhan işçisi Sercan Köprü, kasım ayında varlık satışına karşı başlattıkları yeraltına kapanma eyleminden netice alamadıkları için Ankara’ya yürüdüklerini söyledi. Köprü, “Özelleştirme İdaresi Aralık’taki ihaleyi Mart’a erteledi. Mart ayının yaklaşmasına rağmen devletten olumlu cevap gelmedi. Ekmeğimizi korumak için mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Yürüyüşe katılan bir madencinin eşi ise “Bu işletmenin satılması ailemizi, ekonomik durumumuzu kötü etkileyecek. Satılmasını istemiyoruz” dedi.

Yürüyüşe katılan SOL Parti Sözcüsü İlknur Başer, “Halkın tüm kamu kaynakları, kamu varlıkları, özelleştirme politikalarıyla satılmak isteniyor. Özelleştirme demek çocuklarımızın geleceğinin gaspı demek. Bu yüzden emekçiler varlık satışına karşı yürüyor. Biz de SOL Parti olarak hakları, aileleri ve gelecekleri için direnen işçilerle birlikte yürüyoruz" diye konuştu.