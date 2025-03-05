Çayırlı köylüleri doğa nöbetinde: Ağaç katliamı istemiyoruz

İzmir Tire’ye bağlı Çayırlı köyünde, yol yapımı için ağaçlarının kesilmesini istemeyen köylüler, direnişi sürdürüyor. Sabah saatlerinde yol açmak üzere bölgeye iş makinaları gönderildi.

Ağaç kesimlerini durdurmak üzere nöbete başlayan köylülerin tepkisi üzerine iş makinaları alandan çekildi. Bir süre sonra ise alana jandarma geldi. Köylülerin bekleyişi sürüyor.

"ORMANLARIMIZIN KATLEDİLMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Nöbeti sürdüren köylüler, şunları söyledi: "Ağaç katliamı istemiyoruz. Biz burada çalışanlar ile konuştuk, gittiler ama gitmeleri bir şey ifade etmiyor. Geri gelecekler. Biz ağaçlarımızın kesilmesini, ormanlarımızın katledilmesini istemiyoruz. Bizi duyun. Yargı süreci başlattık, süreç bitene kadar lütfen ağaçlarımıza dokunmayın, geleceğimizi elimizden almayın."

Öte yandan yola değil güzergaha karşı olduklarını belirten köylüler, "Başka yerler var. 4-5 zenginin istekleri olsun diye 1,5 km mesafe için zeytin ağaçlarımız katledilmek isteniyor. Bir yolu 1 sene içerisinde istediğiniz her yere götürebilirsiniz ama bir zeytin ağacını 1 senede büyütüp yetiştirip verim alamazsınız, 20 sene geçmesi gerekiyor. Bizim zeytin ağaçlarımız 100-150 senelik. İçimiz yanıyor" ifadelerini kullandı.