Çayırlılar toprağını savunuyor: Pazarlık istemiyoruz

İzmir’in Tire ilçesine bağlı Çayırlı’daki yurttaşlar, Tire-Belevi Karayolu'nu genişletme projesi kapsamında zeytin, çam ve incir ağaçlarının talan edilmemesi için mücadeleyi sürdürüyor. Köy meydanında bir araya gelen köylüler, yol çalışmasının başladığı şantiye alanına kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Eylemde, “Dağımızdan yağ ve bal akıyor, doğamıza kıymayın”, “Zeytin ağacı kutsaldır”, “150 değil, binlerce zeytin ağacı kesilecek” ve “Duble yol şehirler arasına olur; köyler arasına değil” yazılı dövizler taşındı.

Eylemde yurttaşlar, “Bizler köylü olarak satılık değiliz. Zeytin ağaçlarımıza dokunmayın. Adımızı bir avuç çapulcuya çıkardılar. Biz çapulcu değiliz, malımızın bekçisiyiz. Yeşilliğimizi bozmayın, ekmek teknemizi elimizden almayın. Bizim emeklerimiz parayla ölçülmez, ölçülemez” dedi.

Köylülerden Zehra Yıldırım, Karayolları Bölge Müdürlüğü temsilcileri ile yaptığı görüşmenin ardından bir açıklama gerçekleştirdi. Birkaç tapu sahibinden oluşan bir heyet olarak görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Yıldırım, “Bize tarlalarımıza değer biçildiği söylendi. Biz bu değerleri istemiyoruz, satılık değiliz. Ağaçlarımıza para biçtirmiyoruz. Zeytin ağaçlarımızı satmıyoruz ve onlardan vazgeçmiyoruz. İçeride de aynı kararlılıkla bunu bildirdik” diye konuştu.

PAZARLIK İSTEMİYORUZ

Çayırlı köylülerinin bu projeye karşı olduklarını vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu: “Biz yola karşı insanlar değiliz, sadece bu projeye karşıyız. Çünkü ağaçlarımızdan vazgeçmemiz isteniyor. Bizler ağaç katliamı istemiyoruz. Lütfen sesimizi duyun, biz bu pazarlığa karşıyız. Anlaşma istemiyoruz, pazarlık istemiyoruz. Oturacağız, direneceğiz. Ne zaman gelirseniz gelin, buradayız.”