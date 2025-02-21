Çayırova’da ekipler kar teyakkuzunda

Çayırova Belediyesi, kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak ana arterlerde ve yollarda ulaşım güvenliğini sağlıyor.

Beklenen kar yağışının başlamasıyla birlikte, Çayırova Belediyesi ekipleri de olumsuz hava şartlarıyla mücadelenin startını verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiler ışığında tüm ekipleriyle birlikte hazır kıta kar teyakkuzunda bulunan ekipler, dün gece saatlerinin ardından etkisini gösteren kar yağışına karşı, gece boyunca ilçedeki ana arterlerin ve yolların açık olması için tuzlama ve küreme çalışması gerçekleştirdi. 7/24 esaslı yürütülen mücadelede 500 litre solüsyon, 2 ton tuz, 3 tuzlama robotu, 6 JCB aracı, greyder, arazi aracı, traktör ve binek araçlarla birlikte fen işleri müdürlüğü, park ve bahçeler müdürlüğü, temizlik işleri müdürlüğü ve ulaşım hizmetleri müdürlüğü ekiplerinden oluşan toplam 74 kişiyle, zorlu hava şartlarıyla sahada mücadele sürüyor.

Çayırova Belediyesi’nden yapılan duyuruda çalışmaların devam edeceği ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına ara vermeden süreceği belirtildi.