Çaykara’yı sezgiye göre tutukladılar

Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğini yaptığı iddia edilen “çıkar amaçlı suç örgütü” ile bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla açılan 200 sanıklı dava dün devam etti. Duruşmada sanık avukatları savunma yaptı.

"Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davasında savunma yapan tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın avukatı Tuğçe Duygu Köksal, "Müvekkilimiz sezgiye dayanarak tutuklandı. Bu Türkiye’de bir ilk. Müvekkilim işlemediği bir suçun cezasını çekmektedir. Bu artık infazdır. Ümitsiz miyiz peki? Hayır değiliz" dedi.

Duruşmada savunma yapan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın avukatı Berfin Arslan da "Bütün iddialar çürüdü tek elde kalan 16 listelik araç. Müvekkilimin Aziz İhsan Aktaş’ın yakınlarından seçimde kullanmak üzere 16 araç istediği iddia edildi. Araçların zaten seçim bölgesinde bekletilen ve hali hazırda kullanılan araçlar olduğu ortaya çıktı (Plaka Takip sistemi) PTS kayıtlarında. Yani Utku Caner Çaykara’ya özel verilmediği ortaya çıktı. Eski belediye başkanının fotoğraflarının olduğu araçlar bunlar. O sırada daha Utku Caner Çaykara aday bile değildi. Ancak bu dosyaya eklenmedi çünkü leheydi. Burada delillerin karartılması durumu da var ve özür dilenmesi gerek. Delil yargı eliyle karartıldı” ifadelerini kullandı.

TEK BEYANI YOK

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 92'si tutuklu 414 ismin yargılandığı İBB davasının 29. celsesi de dün görüldü. Önceki gün savunmasını tamamlayan itirafçı sanık Adem Soytekin, ek savunma hakkı talep etti. Mahkeme başkanı Soytekin'e ek savunma hakkı verildiğini belirtti. Duruşmada, Soytekin'in savunma safhası avukatlarının beyanlarının da bitmesiyle son buldu. Duruşma, itirafçı sanık Adem Soytekin'in avukatı Ahmet Burak Bilgin'in savunmasıyla başladı. Ahmet Burak Bilgin, müvekkilinin Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olduktan sonra KİPTAŞ'ın düzenlediği 43 ihaleden 2 tanesine girdiğini söyledi.