ÇAYKUR borç batağına saplandı

Türkiye Varlık Fonu'na devredildikten sonra piyasaya ve üreticiye yabancılaşan ÇAYKUR’un 2024 yılına ilişkin faaliyet raporunda tarihi borç yükü ve yüksek faiz gideri dikkat çekti. Siyasi kadrolaşmanın en net örneklerinden olan kurumun borç bataklığına saplandığı ortaya çıktı.

Kurumun son yıllarda kronikleşen borçlanma ihtiyacı ve finansman giderlerindeki artış 2024 faaliyet raporuna da yansıdı. 2025 yılına devreden kısa vadeli mali borçlar hesabının bakiyesi 9 milyar 610 milyon 200 bin TL'ye ulaştı. Bu borcun tamamı banka kredilerinden oluştu. Önceki yılın kredi borcu bakiyesi olan 5 milyar 822 milyon 700 bin TL'ye göre yüzde 65 oranında artış gösterdi.

2024 dönem sonu itibarıyla kuruluşun ticari borçları ise 398 milyon 496 bin 410 TL artarak 678 milyon 106 bin 680 TL’ye çıktı. Kurumun satıcılara olan borcu ise 269 milyon 521 bin liradan 658 milyon 494 bin liraya ulaştı.

Kredi borçlarındaki bu artış, beraberinde ağır bir faiz yükü getirdi. 2024 yılı içinde sadece finansman giderleri için yapılan harcama 1 milyar 813 milyon 607 bin TL oldu. Bu tutar, kurumun toplam 26 milyar 543 milyon TL’lik giderinin yüzde 6,83’ünü oluşturdu.

Mali yapısı bozulan kuruluşun dönem net kârının 154 milyon 353 bin 436 TL olduğu kaydedildi.

AKP’NİN ARKA BAHÇESİ

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü görevini AKP eski Rize İl Başkanı İshak Alim’in kardeşi Yusuf Ziya Alim yürütüyor. Ayrıca kurumun Genel Müdür Yardımcılığı ve ÇAYKUR Yönetim Kurulu üyesi olan Zeki Karaoğlu 2023 seçimlerinde AKP’den Çayeli Belediye Başkanı Aday Adayı olmak için görevinden istifa ederken aday gösterilmeyince de eski işine yeniden atandı.

Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile genel müdür, genel müdür yardımcılarına 2024 yılında toplam, 1 milyon 515 bin 381 TL ücret ödendi.