ÇAYKUR borcun zirvesinde

Türkiye'nin en önemli kurumlarından olan ÇAYKUR Varlık Fonu'na devredildikten sonra içine sürüklendiği borç sarmalından kurtulamıyor.

Sayıştay'ın kuruma ilişkin denetimleri sonucu hazırlanan 2024 yılına ilişkin raporunda öne çıkan tespitler şöyle:

- Sürekli borçlanma: Kuruluş, başlangıçta yaş çay yaprağı alım bedellerini ödemek için yılın belirli zamanlarında borçlanma ihtiyacı duyarken devamlılık göstermeye başlayan işletme faaliyeti zararlarının finansmanı nedeni ile giderek yılın tamamına yayılan ve genel nitelikte, kalıcı bir borçlanma ihtiyacı doğdu.

2024 yılında, farklı bankalardan 19 milyar 742 milyon 808 bin 314 TL ticari banka kredisi kullanan ÇAYKUR 15 milyar 955 milyon 308 bin 314,15 TL’lik kredi ana para geri ödemesi yaptı.

Kuruluşun yıl içinde kredi kullanımı yıllar itibarıyla arttı ertesi yıla devreden bakiyesi 2024 yılında en yüksek seviyesine ulaştı. Bir önceki yıla kıyasla yıl içi kredi kullanımında azalış olmasına rağmen, ertesi yıla devreden kredi bakiyesi 9 milyar 610 milyon 200 bin TL oldu.

- Organik çay tarımının bazı bölgelerde konvansiyonel çay tarım alanları ile iç içe olacak şekilde yapıldığı ve verimliliğin düştüğü ifade edildi. 2019 yılında 202 ton, 2020 yılında 593 ton, 2021 yılında 538 ton, 2022 yılında 445 ton, 2023 yılında 464 ton, 2024 yılında 316 ton organik çay satışı gerçekleştirildiği 2024 yılı sonunda stoklarda yaklaşık 13 bin 579 ton organik çay bulunduğu tespit edildi. Yılda ortalama 400 ton satış yapıldığından hareketle organik çay tarımının gözden geçirilmesinin yerinde olacağı tavsiye edildi.