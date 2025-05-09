ÇAYKUR'da mevsimlik işçi alım başvuruları başladı

ÇAYKUR'un mevsimlik işçi alımı için başvurular başladı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR) 1500 mevsimlik işçi alımı için başvuruları başladı.

ÇAYKUR'un Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikalarda istihdam etmek üzere alacağı 1500 işçi için vatandaşlar İŞKUR Rize İl Müdürlüğüne gelerek kayıt yaptırdı.

Yetkililer, İŞKUR'un https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden kayıt yaptırılabileceğini, başvuruların 13 Mayıs Salı günü saat 23.59'a kadar süreceğini bildirdi.

Kura çekiminin ise 22 Mayıs Perşembe günü yapılacağı kaydedildi.