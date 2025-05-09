ÇAYKUR'da mevsimlik işçi alım başvuruları başladı
ÇAYKUR’un Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun’daki fabrikalarında çalışacak 1500 mevsimlik işçi alımı için başvurular başladı. Başvurular 13 Mayıs saat 23.59’a kadar İŞKUR üzerinden yapılabilecek, kura çekimi ise 22 Mayıs’ta gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA
ÇAYKUR'un mevsimlik işçi alımı için başvurular başladı
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR) 1500 mevsimlik işçi alımı için başvuruları başladı.
ÇAYKUR'un Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikalarda istihdam etmek üzere alacağı 1500 işçi için vatandaşlar İŞKUR Rize İl Müdürlüğüne gelerek kayıt yaptırdı.
Yetkililer, İŞKUR'un https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden kayıt yaptırılabileceğini, başvuruların 13 Mayıs Salı günü saat 23.59'a kadar süreceğini bildirdi.
Kura çekiminin ise 22 Mayıs Perşembe günü yapılacağı kaydedildi.