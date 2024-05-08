ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman? ÇAYKUR 1072 işçi alımı kura çekim tarihi

ÇAYKUR işçi alımı başvurularının tamamlanmasıyla birlikte yurttaşlar ÇAYKUR 1072 işçi alımı kura çekim tarihi araştırmasını yapıyor. İŞKUR Müdürlüğü gerçekleştirdiği açıklamada 1072 kişiyi mevsimlik olarak istihdam edeceğini duyurmasının ardından başvuru süreci tamamlandı.. Alo 170, e-devlet ve İŞKUR'un internet adresleri üzerinden gerçekleştirilen başvuruların ardından ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman sorusu gündeme oturdu. ÇAYKUR; beden işçisi, çay eksperi engelli geçici işçi ve eski hükümlü geçici işçi olmak üzere toplam 1072 işçi alımı gerçekleşecek. Peki, ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşte ÇAYKUR 1072 işçi alımı kura çekim tarihi!

ÇAYKUR işçi alımı 2024 başvuruları tamamlandı. İŞKUR'un Rize Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen açıklamaya göre ÇAYKUR'un çay fabrikalarında istihdam edilmek üzere 930 beden işçisi, 55 engelli geçici işçi, 17 eski hükümlü geçici, 70 çay eksperi olmak üzere toplam 1072 geçici mevsimlik işçi alımı olacak. ÇAYKUR işçi alımı başvurularının 30 Nisan'da tamamlanmasının ardından ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman sorusu gündeme geldi. Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki fabrikalar için İŞKUR ÇAYKUR 1072 işçi alımı kura çekim tarihini paylaştı. Peki, ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşte ÇAYKUR 1072 işçi alımı kura çekim tarihi!

ÇAYKUR 1072 işçi alımı başvuruları tamamlandı

ÇAYKUR'a ait Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da faaliyet gösteren fabrikalarında istihdam edilmek üzere Rize İŞKUR Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 930 beden işçisi, 70 çay eksperi, 55 engelli geçici işçi, 17 eski hükümlü geçici işçi olmak üzere 1072 mevsimlik işçi alınacağı belirtildi.

ÇAYKUR 1072 işçi alımı başvuruları 26 Nisan Cuma günü ile 30 Nisan Salı günü tarihleri arasında tamamlandı.

ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman?

E-devlet ve İŞKUR'un internet şubesine (www.esube.iskur.gov.tr) üzerinden başvuruların alındığı ÇAYKUR işçi alımı için kura çekimi tarihi 14 Mayıs Salı günü olarak açıklandı.

ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları

Geçici Çay Eksperliği Başvuru Şartları;

MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşletme teknolojisi bölümü mezunu olmak,

2022 KPSS Ön Lisans P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Geçici Beden İşçisi ( tahmil - tahliye ) Başvuru Şartları;

18 - 50 yaş aralığında olmak,

Erkek,

En az İlkokul mezunu,

Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu il ve ilçede ikamet ediyor olmak,

Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmamak.

Geçici Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Başvuru Şartları;

En az İlkokul mezunu olmak,

Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu il ve ilçede ikamet ediyor olmak.

Lise ve Dengi Okul Mezunu Geçici İşçi Başvuru Şartları;

18 - 45 yaş aralığında olmak,

Lise ve Dengi Okul mezunu olmak,

Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu il ve ilçede ikamet ediyor olmak,

Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmamak.

ÇAYKUR 1072 işçi alımı kura çekim tarihi

ÇAYKUR'un 2024 yılı için istihdam edeceği 1072 geçici işçi alımına dair noter huzurunda gerçekleşecek kura çekim tarihi 14 Mayıs Salı günü olarak duyuruldu.