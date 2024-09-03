ÇAYKUR, organik çay üreticisini cezalandırdı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) sezon başında organik tarımda verdiği desteği kilogram bazlı değil dekar bazlı vereceğini açıkladı. Şimdi de konvansiyonel üreticilere 750 kilogram kota açıklamasına rağmen organik üreticilere 500 kilogram sınırlaması getirince organik çay üreticilerinin tepkisine neden oldu. Organik çay üreticileri 3’üncü sürgünde 500 kilogram kota uygulamasının kabul edilemez olduğunu belirterek üst üste alınan kararların morallerini bozduğunu ifade ettiler.

Organik çay üreticisi Şeref Sümer, kendisinin aynı zamanda ÇAYKUR emeklisi olduğunu, ÇAYKUR’un organik çay üreticisini cezalandıran bir tutum içerisinde olduğunu dile getirerek “ÇAYKUR, biz organik çay üreticilerini cezalandırıyor galiba. Organik olmayan bölgelere 750 kilogram kota verilirken bize 500 olarak belirlendi. Aslında organiklere kota da yok. ÇAYKUR ile organik çay üreticileri arasında yapılan sözleşmenin ikinci maddesinde ‘üreticinin getirdiği tüm çayı alır’ diye ÇAYKUR ile karşılıklı imzalanan bir sözleşmemiz var. ÇAYKUR bu sözleşmeye uymadığı gibi bir de bizi konvansiyonel üreticilere karşı cezalandırmış oluyor. Zaten kilo bazlı desteği alan bazlı desteğe çevirdiler. O konuda da organik üreticiler zarara uğradı. Sanki bizi organik üretimden caydırmak için mobbing uyguluyorlar” dedi.