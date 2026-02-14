Çaykur Rizespor 10 dakikada geri döndü

Süper Lig’in 22. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. Eryaman Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 2-2’lik beraberlikle tamamlandı.

Mücadelenin 14. dakikasında Gençlerbirliği, Samet Akaydın’ın kendi kalesine gönderdiği topla öne geçti ancak VAR incelemesi sonrası pozisyon öncesinde faul tespit edilince gol iptal edildi.

Ev sahibi ekip, 18. dakikada bu kez Ali Sowe’un kendi kalesine attığı golle 1-0 üstünlüğü yakaladı. Başkent temsilcisi, 45. dakikada Sekou Koita’nın golüyle soyunma odasına 2-0 önde girdi.

RİZE'NİN GERİ DÖNÜŞÜ

İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Rizespor, 77. dakikada Mithat Pala’nın golüyle farkı bire indirdi. Karadeniz ekibinin etkili ismi Mithat Pala, 87. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-2’ye getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma beraberlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 23’e, Çaykur Rizespor ise 21’e yükseltti. Gençlerbirliği, ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor deplasmanına konuk olacak. Çaykur Rizespor ise sahasında Kocaelispor’u ağırlayacak.