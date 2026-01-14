Giriş / Abone Ol
Çaykur Rizespor'a Manchester City altyapılı sağ bek

Çaykur Rizespor, Manchester City altyapısından yetişen ve Belçika’da forma giyen 21 yaşındaki Adedire Mebude ile 4,5 yıllık anlaşmaya vararak sağ kanat/sağ bek rotasyonunu genç bir isimle güçlendirdi.

Spor
  • 14.01.2026 14:46
  • Giriş: 14.01.2026 14:46
  • Güncelleme: 14.01.2026 14:48
Kaynak: Spor Servisi
Transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, savunmanın sağını genç ve potansiyelli bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor.

Fabrizio Romano’nun aktardığına göre yeşil-mavililer, Belçika Pro League ekiplerinden KVC Westerlo forması giyen Adedire Mebude ile 4,5 yıllık anlaşmaya vardı.

14 MAÇTA 2 GOL ATTI

21 yaşındaki oyuncu bu sezon Westerlo ile 14 maça çıkarken 2 gol kaydetti. Asıl mevkisi sağ kanat olan Mebude, hızı ve çok yönlülüğü sayesinde sağ bek ve kanat beki pozisyonlarında da görev alabiliyor.

Manchester City altyapısında yetişen genç futbolcu; kariyerinde Rangers U17, Bristol City ve Hamburg gibi kulüplerin formalarını da giydi. İskoçya’nın alt yaş milli takımlarında görev alan Mebude’nin Westerlo ile sözleşmesi 30 Haziran 2027’ye kadar devam ediyordu.

