Çaykur Rizespor, Adana Demirspor hazırlıklarını tamamladı

Çaykur Rizespor deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Çaykur Rizespor, Süper Lig’in ilk haftasında yarın saat 21.45’te deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı ve 5’e 2 top kapma çalışması ile devam etti.

Reaksiyon çalışmasının ardından çift kale taktik maç yapan Karadeniz ekibi korner ve serbest vuruş çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.