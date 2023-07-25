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Çaykur Rizespor, Adil Demirbağ ve Muhammet Taha Şahin'i transfer etti

Ajans Haberleri
  • 25.07.2023 16:39
  • Giriş: 25.07.2023 16:39
  • Güncelleme: 25.07.2023 16:39
Kaynak: AA
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Çaykur Rizespor, Adil Demirbağ ve Muhammet Taha Şahin'i transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, TÜMOSAN Konyaspor'dan Adil Demirbağ ve Manisa FK'den Muhammet Taha Şahin'i kadrosuna kattı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki defans oyuncusu Adil Demirbağ ve 22 yaşındaki defans oyuncusu Muhammet Taha Şahin ile anlaşmaya vardıkları belirtildi.

Açıklamada, futbolcuların sağlık kontrollerinin ardından kendilerini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayacakları kaydedildi.

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