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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Çaykur Rizespor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 14 Nisan Pazar günü sahasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ajans Haberleri
  • 06.04.2024 22:14
  • Giriş: 06.04.2024 22:14
  • Güncelleme: 06.04.2024 22:14
Kaynak: AA
Çaykur Rizespor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular 4 günlük iznin ardından Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde antrenman yaptı.

Koşu ile başlayan antrenman, kısa pas ve kondisyon ağırlıklı çalışmanın ardından yarı sahadaki çift kale maçla tamamlandı.

Takımda, ameliyat edilen Mithat Pala ve Benhur Keser çalışmada yer almadı.

Rize temsilcisi, yarın yapacağı çalışma ile hazırlıklarını sürdürecek.

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