Çaykur Rizespor, ara transferde kadroyu güçlendirecek

İSTANBUL (AA) - CAN ÖCAL - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, ara transfer döneminde kadroya 1-2 takviye yapmayı planladıklarını belirtti.

Olimpiyatevi'nde düzenlenen Türkiye Fair Play Ödülleri töreninde Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından "Kariyer Dalı Şeref Diploması" ödülüne layık görülen Recep Uçar, etkinlik sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kış transfer döneminde kadroya takviye yapmayı amaçladıklarını aktaran Uçar, "Transferlerle alakalı yönetimimizle hafta içinde bir toplantımız olacak. Bunlar sadece benim tek başıma alacağım kararlar değil. Yönetimimiz ve başkanımızla bir araya geleceğiz. Mevcut kadromuzun iyi olduğunu düşünüyorum. Değerli oyuncularımız var. Oyuncuların verimini en üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. 1-2 eksik noktamız var. Buralarda da gerçekten bize değer katabilecek, ikinci yarı sıralamada bizi üst seviyelere taşıyabilecek oyuncuları arzu ediyoruz. Tespit ettiğimiz bazı oyuncular var. Kadroya onları katmak istiyoruz. Umarım bunu başarırız." şeklinde konuştu.

- "Kupada ciddi hedeflerimiz var"

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun geride kalan ilk yarısını değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Yaklaşık 3-4 hafta önce Çaykur Rizespor'da göreve başladım. Üç Süper Lig maçı ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçı oynadık. Şu ana kadar ligde dört puan alabildik. Gaziantep FK galibiyetiyle de kupaya iyi bir giriş yaptık. Kupada ciddi hedeflerimiz var. Öncelikli olarak gruptan çıkıp çeyrek finale kalmak istiyoruz. Sonrasında da elde edebileceğimiz en iyi başarıyı yakalamak istiyoruz. Yarı finalse yarı final, finalse de final. Maçlarda oyun anlamında daha fazlasını alabilirdik. Oynadığımız son Beşiktaş maçından puan alamamamız beni gerçekten üzdü. Oynadığımız oyunla belki en azından bir puanı hak etmiştik. O gün maçtan sonra söylemiştim ama olmadı. Bunlar var. Bunlar olacak. Bazen kötü oynayıp puan alacağız, bazen iyi oynayıp puan alamayacağız." ifadelerini kullandı.

Takımın başına geçtiğinden beri çıktıkları 3 lig maçında 4 puan topladıklarını hatırlatan Uçar, "Belki de 3 maçta 4 puan kötü değil. Sadece şu an itibarıyla Çaykur Rizespor'un sezon başı hedefleri ve mevcut kalitemiz göze alındığında daha iyi yerlerde olabilirdik. Onun için şimdi önümüzde bir kamp süreci var. Onu en iyi şekilde değerlendirip, ikinci yarıda hem oyun anlamında hem de skor anlamında taraftarlarımızı mutlu edecek sonuçlar almak istiyoruz." dedi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından "Kariyer Dalı Şeref Diploması" ödülüne layık görüldüğü için çok mutlu olduğunu anlatan Recep Uçar, "Teknik adam olarak Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından böyle bir ödül almak gerçekten insanı mutlu ediyor. Belki sevdiklerimize ve çocuklarımıza bırakabileceğimiz en değerli armağanların başında bu tarz ödüller geliyor. 'Fair Play' ruhu, sporu oluşturan etmenlerin başında geliyor. Spor, 'Fair Play' ruhu olmadan sadece itiş kakış mücadelesine dönüşür. Bizler, maç kazandığımız zaman inanılmaz mutlu hisseden insanlarız. Ödülü aldığım zamanki mutluluk da bununla eş değer bir seviyede. O yüzden bu ödülü bana layık gören Türkiye Milli Olimpiyat Komitesine teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.